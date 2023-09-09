Картаполов анонсировал замену мобилизованных в зоне СВО

Картаполов: ротация военных в зоне СВО пройдет за счет контрактников

09 сентября 2023 в 11:49 Размер текста - 17 +

В РФ набрали свыше 200 тысяч военнослужащих на службу по контракту Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В России набрали уже большее 200 тысяч военнослужащих на службу по контракту. За счет них будет производиться ротация мобилизованных солдат на фронте спецоперации. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Для этого их [контрактников] и набирают. Их уже набрали гораздо больше, чем 200 тысяч, за счет них и будет идти ротация. <…> На сегодня более 200 тысяч военнослужащих набрано по контракту только за этот год», — рассказал Андрей Картаполов в разговоре с «Лента.ру». Ранее источники сообщили URA.RU, что российские власти планируют в течение 2023 года набрать на службу 400 тысяч контрактников. Ответственными за это назначены губернаторы. Накануне зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отчитался о ходе выполнения этого плана — по его словам, контракт подписали уже 280 тысяч человек.

В России набрали уже большее 200 тысяч военнослужащих на службу по контракту. За счет них будет производиться ротация мобилизованных солдат на фронте спецоперации. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Для этого их [контрактников] и набирают. Их уже набрали гораздо больше, чем 200 тысяч, за счет них и будет идти ротация. <…> На сегодня более 200 тысяч военнослужащих набрано по контракту только за этот год», — рассказал Андрей Картаполов в разговоре с «Лента.ру». Ранее источники сообщили URA.RU, что российские власти планируют в течение 2023 года набрать на службу 400 тысяч контрактников. Ответственными за это назначены губернаторы. Накануне зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отчитался о ходе выполнения этого плана — по его словам, контракт подписали уже 280 тысяч человек.