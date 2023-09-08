В Екатеринбурге парализовали руководство целого района — в разгар выборов

Телефоны топ-чиновников Екатеринбурга оказались заблокированы

09 сентября 2023 в 15:40 Размер текста - 17 +

Вместе с Романом Кравченко атакованы его подчиненные Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Выборы-2023 В разгар выборов в думу Екатеринбурга руководство Орджоникидзевского района фактически парализовано: префект Роман Кравченко, его замы и руководители подразделений не могут пользоваться телефонами из-за массированной спам-атаки. Об этом URA.RU рассказал источник в мэрии. Новость по теме У соперников мэра Екатеринбурга взламывают соцсети и телефоны. Скрин По его данным, Кравченко и подчиненные ежеминутно получают десятки сообщений с кодами для авторизации в сервисах, которыми даже не пользуются, и звонков с неизвестных номеров. «Причем в других районах такого нет», — отметил собеседник. Направлены ли заявления в полицию, неизвестно: дозвониться до Кравченко не удалось. Его телефон постоянно занят. Ранее, как писало URA.RU, по такой же схеме атаковали спикера думы Игоря Володина, товарища Кравченко. Володина по итогам выборов мэр Алексей Орлов хочет сместить, поскольку тот ориентирован на миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»). По данным агентства, непосредственно администрация к спам-атакам не причастна — ее могут проводить дружественные ей игроки.

В разгар выборов в думу Екатеринбурга руководство Орджоникидзевского района фактически парализовано: префект Роман Кравченко, его замы и руководители подразделений не могут пользоваться телефонами из-за массированной спам-атаки. Об этом URA.RU рассказал источник в мэрии. По его данным, Кравченко и подчиненные ежеминутно получают десятки сообщений с кодами для авторизации в сервисах, которыми даже не пользуются, и звонков с неизвестных номеров. «Причем в других районах такого нет», — отметил собеседник. Направлены ли заявления в полицию, неизвестно: дозвониться до Кравченко не удалось. Его телефон постоянно занят. Ранее, как писало URA.RU, по такой же схеме атаковали спикера думы Игоря Володина, товарища Кравченко. Володина по итогам выборов мэр Алексей Орлов хочет сместить, поскольку тот ориентирован на миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»). По данным агентства, непосредственно администрация к спам-атакам не причастна — ее могут проводить дружественные ей игроки.