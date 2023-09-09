Военнослужащий из Пермского края погиб в боях с ВСУ на спецоперации

Прикамский боец погиб при исполнении воинских обязанностей Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В зоне проведения спецоперации при выполнении поставленных боевых задач погиб Алексей Аликин из Карагая (Пермский край). Об этом рассказали в администрации округа.

«29 августа 2023 года погиб наш земляк. На военную службу Алексей был призван в рамках частичной мобилизации. „Армия мне всегда нравилась, и когда меня призвали, я долго не раздумывал — надо защищать нашу страну, значит надо“, — говорил погибший», — это сообщение опубликовано в группе администрации в соцсети «ВКонтакте».

Прощание с бойцом пройдет 11 сентября в 11:30. Церемония будет проведена на площади Карагайского дома культуры.

Спецоперация на Украине проводится с конца февраля прошлого года. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ее основные цели — денацификация и демилитаризация этой страны, а также защита мирного населения Донбасса от многолетней агрессии со стороны киевского режима.