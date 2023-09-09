09 сентября 2023
08 сентября 2023

Военнослужащий из Пермского края погиб в боях с ВСУ на спецоперации

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Открытие сквера Патриотический. Магнитогорск, гвоздики, цветы, мужские руки
Прикамский боец погиб при исполнении воинских обязанностей Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В зоне проведения спецоперации при выполнении поставленных боевых задач погиб Алексей Аликин из Карагая (Пермский край). Об этом рассказали в администрации округа.

«29 августа 2023 года погиб наш земляк. На военную службу Алексей был призван в рамках частичной мобилизации. „Армия мне всегда нравилась, и когда меня призвали, я долго не раздумывал — надо защищать нашу страну, значит надо“, — говорил погибший», — это сообщение опубликовано в группе администрации в соцсети «ВКонтакте».

Прощание с бойцом пройдет 11 сентября в 11:30. Церемония будет проведена на площади Карагайского дома культуры.

Спецоперация на Украине проводится с конца февраля прошлого года. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ее основные цели — денацификация и демилитаризация этой страны, а также защита мирного населения Донбасса от многолетней агрессии со стороны киевского режима.

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В зоне проведения спецоперации при выполнении поставленных боевых задач погиб Алексей Аликин из Карагая (Пермский край). Об этом рассказали в администрации округа. «29 августа 2023 года погиб наш земляк. На военную службу Алексей был призван в рамках частичной мобилизации. „Армия мне всегда нравилась, и когда меня призвали, я долго не раздумывал — надо защищать нашу страну, значит надо“, — говорил погибший», — это сообщение опубликовано в группе администрации в соцсети «ВКонтакте». Прощание с бойцом пройдет 11 сентября в 11:30. Церемония будет проведена на площади Карагайского дома культуры. Спецоперация на Украине проводится с конца февраля прошлого года. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ее основные цели — денацификация и демилитаризация этой страны, а также защита мирного населения Донбасса от многолетней агрессии со стороны киевского режима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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