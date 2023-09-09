09 сентября 2023
08 сентября 2023

Курганские VIP отметили работу танкистов

Губернатор Шумков и мэр Кургана Ситникова поздравили танкистов с праздником
© Служба новостей «URA.RU»
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Конференция ЕР. Курган , шумков вадим, ситникова елена
Шумков и Ситникова поздравили танкистов и создателей бронемашин с праздником Фото:

Губернатор Вадим Шумков и мэр Кургана Елена Ситникова поздравили танкистов с профессиональным праздником, а также поблагодарили создателей бронемашин за ударный труд. Об этом политики рассказали в Telegram.

«Поздравляю всех, чья судьба связана со службой в танковых войсках, а также сотрудников нашего Курганского машиностроительного завода с Днем танкиста. За восемь месяцев этого года Курганмашзавод превысил годовой объем 2022 года по выпуску боевых машин на 120%», — написал в посте Шумков.

Мэр Кургана Елена Ситникова пожелала танкистам и работникам оборонной отрасли мирного неба, здоровья и успехов на службе на благо Отечества. К поздравлениям присоединилась соратница Шумкова, замгубернатора Оксана Куташи. По ее словам, Курганский машиностроительный завод создает вооружение, равного которому нет во всем мире.

Ранее оборонное предприятие «Курганмашзавод» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы») отправило Министерству обороны РФ очередную партию новых боевых машин пехоты БМП-3. Также была отгружена бронетехника после капитального ремонта.

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Губернатор Вадим Шумков и мэр Кургана Елена Ситникова поздравили танкистов с профессиональным праздником, а также поблагодарили создателей бронемашин за ударный труд. Об этом политики рассказали в Telegram. «Поздравляю всех, чья судьба связана со службой в танковых войсках, а также сотрудников нашего Курганского машиностроительного завода с Днем танкиста. За восемь месяцев этого года Курганмашзавод превысил годовой объем 2022 года по выпуску боевых машин на 120%», — написал в посте Шумков. Мэр Кургана Елена Ситникова пожелала танкистам и работникам оборонной отрасли мирного неба, здоровья и успехов на службе на благо Отечества. К поздравлениям присоединилась соратница Шумкова, замгубернатора Оксана Куташи. По ее словам, Курганский машиностроительный завод создает вооружение, равного которому нет во всем мире. Ранее оборонное предприятие «Курганмашзавод» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы») отправило Министерству обороны РФ очередную партию новых боевых машин пехоты БМП-3. Также была отгружена бронетехника после капитального ремонта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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