Курганские VIP отметили работу танкистов

Губернатор Шумков и мэр Кургана Ситникова поздравили танкистов с праздником

Шумков и Ситникова поздравили танкистов и создателей бронемашин с праздником Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Вадим Шумков и мэр Кургана Елена Ситникова поздравили танкистов с профессиональным праздником, а также поблагодарили создателей бронемашин за ударный труд. Об этом политики рассказали в Telegram.

«Поздравляю всех, чья судьба связана со службой в танковых войсках, а также сотрудников нашего Курганского машиностроительного завода с Днем танкиста. За восемь месяцев этого года Курганмашзавод превысил годовой объем 2022 года по выпуску боевых машин на 120%», — написал в посте Шумков.

Мэр Кургана Елена Ситникова пожелала танкистам и работникам оборонной отрасли мирного неба, здоровья и успехов на службе на благо Отечества. К поздравлениям присоединилась соратница Шумкова, замгубернатора Оксана Куташи. По ее словам, Курганский машиностроительный завод создает вооружение, равного которому нет во всем мире.

Ранее оборонное предприятие «Курганмашзавод» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы») отправило Министерству обороны РФ очередную партию новых боевых машин пехоты БМП-3. Также была отгружена бронетехника после капитального ремонта.