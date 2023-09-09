Курганские VIP отметили работу танкистов

Губернатор Вадим Шумков и мэр Кургана Елена Ситникова поздравили танкистов с профессиональным праздником, а также поблагодарили создателей бронемашин за ударный труд. Об этом политики рассказали в Telegram.
«Поздравляю всех, чья судьба связана со службой в танковых войсках, а также сотрудников нашего Курганского машиностроительного завода с Днем танкиста. За восемь месяцев этого года Курганмашзавод превысил годовой объем 2022 года по выпуску боевых машин на 120%», — написал в посте Шумков.
Мэр Кургана Елена Ситникова пожелала танкистам и работникам оборонной отрасли мирного неба, здоровья и успехов на службе на благо Отечества. К поздравлениям присоединилась соратница Шумкова, замгубернатора Оксана Куташи. По ее словам, Курганский машиностроительный завод создает вооружение, равного которому нет во всем мире.
Ранее оборонное предприятие «Курганмашзавод» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы») отправило Министерству обороны РФ очередную партию новых боевых машин пехоты БМП-3. Также была отгружена бронетехника после капитального ремонта.
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