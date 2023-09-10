Байден готов отправить Украине дальнобойные ракеты ATACMS

10 сентября 2023 в 18:14 Размер текста - 17 +

Украина ожидает, что скоро получит ракеты ATACMS (архивное фото) Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ближайшее время президент США Джо Байден даст разрешение по поставкам Украине дальнобойных ракет ATACMS, которые могут долететь до Ростова-на-Дону. Об этом заявил высокопоставленный чиновник в администрации Байдена. «Решение [поставить Украине ATACMS] может быть принято в ближайшее время», — заявил чиновник, его слова передает газета Financial Times . Украина уверена, что США в итоге решатся поставить ей ракеты ATACMS. Таким мнением поделился глава офиса президента Украины Андрей Ермак. «Они понимают, что [ATACMS] очень нужны. Я верю, что это будет согласовано, и очень, очень скоро», — приводит газета слова Ермака. Он отметил, что вопрос передачи таких ракет возникает каждый раз при разговоре с советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном. Ранее первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер отметил, что Белый дом не исключает передачу Украине ATACMS. Эти ракеты способны поражать цели на расстоянии в 300 километров. Так, они могут долететь до Ростова-на-Дону, Воронежа и Брянска при запуске с линии фронта. Обсуждение передачи Украине ATACMS началось в июле, передает телеканал 360.

В ближайшее время президент США Джо Байден даст разрешение по поставкам Украине дальнобойных ракет ATACMS, которые могут долететь до Ростова-на-Дону. Об этом заявил высокопоставленный чиновник в администрации Байдена. «Решение [поставить Украине ATACMS] может быть принято в ближайшее время», — заявил чиновник, его слова передает газета Financial Times. Украина уверена, что США в итоге решатся поставить ей ракеты ATACMS. Таким мнением поделился глава офиса президента Украины Андрей Ермак. «Они понимают, что [ATACMS] очень нужны. Я верю, что это будет согласовано, и очень, очень скоро», — приводит газета слова Ермака. Он отметил, что вопрос передачи таких ракет возникает каждый раз при разговоре с советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном. Ранее первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер отметил, что Белый дом не исключает передачу Украине ATACMS. Эти ракеты способны поражать цели на расстоянии в 300 километров. Так, они могут долететь до Ростова-на-Дону, Воронежа и Брянска при запуске с линии фронта. Обсуждение передачи Украине ATACMS началось в июле, передает телеканал 360.