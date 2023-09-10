Киев с подачи Запада хотел взорвать на Украине «грязную бомбу»

Украина планировала подорвать «грязную бомбу», обвинив в этом Россию. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков, отметив, что на Киев давил Запад.
«Вскрыты планы украинских неонацистов, которые с подачи своих западных консультантов намеривались совершить на своей территории провокацию с подрывом так называемой грязной бомбы с целью последующего обвинения России в ядерном терроризме», — заявил Юрий Коков в разговоре с «Российской газетой». Журналист задал Кокову вопрос: не столкнулась ли Россия за время спецоперации с новой формой терроризма?
«Грязная бомба» — это особый тип устройства, который состоит из взрывчатых веществ и радиоактивного материала. Риск подрыва такого устройства был осенью 2022 года, однако инцидента не произошло. Если бы бомба взорвалась, то большая площадь была бы заражена, а ветер распространил бы опасные вещества на территории других стран.
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