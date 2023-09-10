Киев с подачи Запада хотел взорвать на Украине «грязную бомбу»

Замглавы Совбеза Коков: Киев пытался обвинить РФ в ядерном терроризме
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Тактико-специальное учение «Атом-2019» по пресечению террористического акта на территории Снежинского и Озерского городских округов. Поселок Новогорный. Челябинская область , радиация, осторожно радиация
Запад хотел, чтобы Украина взорвала «грязную бомбу», заявил Юрий Коков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина планировала подорвать «грязную бомбу», обвинив в этом Россию. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков, отметив, что на Киев давил Запад.

«Вскрыты планы украинских неонацистов, которые с подачи своих западных консультантов намеривались совершить на своей территории провокацию с подрывом так называемой грязной бомбы с целью последующего обвинения России в ядерном терроризме», — заявил Юрий Коков в разговоре с «Российской газетой». Журналист задал Кокову вопрос: не столкнулась ли Россия за время спецоперации с новой формой терроризма?

«Грязная бомба» — это особый тип устройства, который состоит из взрывчатых веществ и радиоактивного материала. Риск подрыва такого устройства был осенью 2022 года, однако инцидента не произошло. Если бы бомба взорвалась, то большая площадь была бы заражена, а ветер распространил бы опасные вещества на территории других стран.

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Украина планировала подорвать «грязную бомбу», обвинив в этом Россию. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков, отметив, что на Киев давил Запад. «Вскрыты планы украинских неонацистов, которые с подачи своих западных консультантов намеривались совершить на своей территории провокацию с подрывом так называемой грязной бомбы с целью последующего обвинения России в ядерном терроризме», — заявил Юрий Коков в разговоре с «Российской газетой». Журналист задал Кокову вопрос: не столкнулась ли Россия за время спецоперации с новой формой терроризма? «Грязная бомба» — это особый тип устройства, который состоит из взрывчатых веществ и радиоактивного материала. Риск подрыва такого устройства был осенью 2022 года, однако инцидента не произошло. Если бы бомба взорвалась, то большая площадь была бы заражена, а ветер распространил бы опасные вещества на территории других стран.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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