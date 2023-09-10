Куйвашев рассказал URA.RU, когда выберет спикера новой думы Екатеринбурга

Губернатор Куйвашев: спикер новой думы Екатеринбурга будет выбран к 14 сентября

11 сентября 2023 в 03:15 Размер текста - 17 +

По словам Евгения Куйвашева, консультации идут прямо сейчас Фото: Владимир Андреев © URA.RU Фамилия спикера нового созыва думы Екатеринбурга будет определена к 14 сентября. Об этом URA.RU заявил губернатор Евгений Куйвашев. «Сейчас идут консультации, пока говорить рано. Скоро все узнаете. [Когда?] Думаю, день-два-три», — сказал глава региона. Как писало URA.RU, по итогам выборов 9—10 сентября миллиардер Виталий Кочетков («Мотив») утратил контроль над представительным органом. При этом спикер действующего созыва думы Игорь Володин — товарищ Кочеткова — намерен сохранить пост, занятый им в сентябре 2018-го. Ранее, помимо Володина, в числе претендентов называли депутата Алексея Вихарева, экс-сотрудника УФСБ Сергея Павленко и топ-менеджера УГМК Илью Бондарева.

Фамилия спикера нового созыва думы Екатеринбурга будет определена к 14 сентября. Об этом URA.RU заявил губернатор Евгений Куйвашев. «Сейчас идут консультации, пока говорить рано. Скоро все узнаете. [Когда?] Думаю, день-два-три», — сказал глава региона. Как писало URA.RU, по итогам выборов 9—10 сентября миллиардер Виталий Кочетков («Мотив») утратил контроль над представительным органом. При этом спикер действующего созыва думы Игорь Володин — товарищ Кочеткова — намерен сохранить пост, занятый им в сентябре 2018-го. Ранее, помимо Володина, в числе претендентов называли депутата Алексея Вихарева, экс-сотрудника УФСБ Сергея Павленко и топ-менеджера УГМК Илью Бондарева.