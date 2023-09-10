В Екатеринбурге стартовал отопительный сезон

Глава города подписал постановление о старте отопительного сезона с 11 сентября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление, согласно которому старт отопительного сезона в городе начинается с 11 сентября. При этом в администрации отмечают, что решение о сроках подключения тепла ТСЖ принимают самостоятельно. В «Екатеринбургской теплосетевой компании» (ЕТК) URA.RU сообщили график подключения.

Первый этап подключения пройдет до 20 сентября. ЕТК подключит Заречный и Академический районы, Юго-Запад, Центр, Сортировку, Вокзальный, Завокзальный, Пионерский, Совхозный, УНЦ, Южный, Уралмаш, Вторчермет.

На втором этапе — с 21 по 29 сентября — отопление включат на улицах Соболева и Муранова (Широкая речка); Малышева, Гоголя, Горького, Энгельса, Р. Люксембург (Ленинский район); А. Бычковой, Байкальская, Есенина, Хрустальная, Сибирский тракт (Синие камни); Малышева, Красноармейская, Белинского, Луначарского, Энгельса, К. Маркса, М. Сибиряка, Декабристов, Тверитина, Бажова, Куйбышева, Мичурина, С. Морозовой, Восточная, Н.Воли (Центр); Большакова, Восточная, Тверитина, Ткачей, Мичурина (Парковый); Белинского, Циолковского, Цвиллинга, Машинная, Переходный, Щорса, Саввы Белых (Автовокзал); Шварца, Крестинского, Родонитовая, Самоцветный, 8 Марта (Ботаническая); Авиационная, 8 марта, Белинского, Чайковского, Ю. Фучика (Автовокзал); Бабушкина, Баумана, В. Котика, Кр. Командиров, Корепина, Космонавтов, Краснофлотцев, Стачек, Фронтовых бригад, Энтузиастов, Электриков (Эльмаш).

В первую очередь батареи включат в социальных учреждениях: больницах, школах, детсадах и так далее. Далее тепло поступит в жилые дома.

При этом, согласно данным сервиса gismeteo, в ближайшие три недели температура воздуха днем не будет опускаться ниже 16 градусов тепла. Похолодание и дожди начнутся со 2 октября.