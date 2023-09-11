В Кургане полицейские устанавливают подростков, которые сломали памятник Ленину у офиса отделения КПРФ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
«Информация по данному факту зарегистрирована в отделе полиции № 1 УМВД России по городу Кургану. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято законное решение. Лица, совершившие противоправные действия, устанавливаются», — сообщили в пресс-службе УМВД по Курганской области.
Представитель курганского обкома КПРФ Сергей Еремин рассказал, что трое молодых людей пытались сломать памятник Ленину в прошедшую пятницу. В результате верхняя часть памятника сдвинулась. Подростков зафиксировала камера видеонаблюдения у офиса Курганского отделения КПРФ. Это второй случай нападения на памятник, отмечает Еремин.
Вандалы разгромили памятник Ленину в Кургане у офиса отделения КПРФ
фото: Сергей Еремин, соцсеть «ВКонтакте», https://vk.com/s.eremin51
Подростков, повредивших памятник Ленину в Кургане, разыскивает полиция
фото: Сергей Еремин, соцсеть «ВКонтакте», https://vk.com/s.eremin51
В Кургане полицейские устанавливают подростков, которые сломали памятник Ленину у офиса отделения КПРФ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Информация по данному факту зарегистрирована в отделе полиции № 1 УМВД России по городу Кургану. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято законное решение. Лица, совершившие противоправные действия, устанавливаются», — сообщили в пресс-службе УМВД по Курганской области. Представитель курганского обкома КПРФ Сергей Еремин рассказал, что трое молодых людей пытались сломать памятник Ленину в прошедшую пятницу. В результате верхняя часть памятника сдвинулась. Подростков зафиксировала камера видеонаблюдения у офиса Курганского отделения КПРФ. Это второй случай нападения на памятник, отмечает Еремин.