11 сентября 2023

В Кургане полиция ищет подростков, сломавших памятник Ленину. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с Далером Бобиевым. Екатеринбург, полицейские, мвд, патруль, полиция
Сотрудники устанавливают причастных к разгрому памятника Ленину в Кургане Фото:

В Кургане полицейские устанавливают подростков, которые сломали памятник Ленину у офиса отделения КПРФ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Информация по данному факту зарегистрирована в отделе полиции № 1 УМВД России по городу Кургану. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято законное решение. Лица, совершившие противоправные действия, устанавливаются», — сообщили в пресс-службе УМВД по Курганской области.

Представитель курганского обкома КПРФ Сергей Еремин рассказал, что трое молодых людей пытались сломать памятник Ленину в прошедшую пятницу. В результате верхняя часть памятника сдвинулась. Подростков зафиксировала камера видеонаблюдения у офиса Курганского отделения КПРФ. Это второй случай нападения на памятник, отмечает Еремин.

Вандалы разгромили памятник Ленину в Кургане у офиса отделения КПРФ
Вандалы разгромили памятник Ленину в Кургане у офиса отделения КПРФ
Подростков, повредивших памятник Ленину в Кургане, разыскивает полиция
Подростков, повредивших памятник Ленину в Кургане, разыскивает полиция

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В Кургане полицейские устанавливают подростков, которые сломали памятник Ленину у офиса отделения КПРФ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Информация по данному факту зарегистрирована в отделе полиции № 1 УМВД России по городу Кургану. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято законное решение. Лица, совершившие противоправные действия, устанавливаются», — сообщили в пресс-службе УМВД по Курганской области. Представитель курганского обкома КПРФ Сергей Еремин рассказал, что трое молодых людей пытались сломать памятник Ленину в прошедшую пятницу. В результате верхняя часть памятника сдвинулась. Подростков зафиксировала камера видеонаблюдения у офиса Курганского отделения КПРФ. Это второй случай нападения на памятник, отмечает Еремин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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