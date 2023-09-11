Сотрудники устанавливают причастных к разгрому памятника Ленину в Кургане Фото: Илья Московец © URA.RU

В Кургане полицейские устанавливают подростков, которые сломали памятник Ленину у офиса отделения КПРФ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Информация по данному факту зарегистрирована в отделе полиции № 1 УМВД России по городу Кургану. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято законное решение. Лица, совершившие противоправные действия, устанавливаются», — сообщили в пресс-службе УМВД по Курганской области.

Представитель курганского обкома КПРФ Сергей Еремин рассказал, что трое молодых людей пытались сломать памятник Ленину в прошедшую пятницу. В результате верхняя часть памятника сдвинулась. Подростков зафиксировала камера видеонаблюдения у офиса Курганского отделения КПРФ. Это второй случай нападения на памятник, отмечает Еремин.

Вандалы разгромили памятник Ленину в Кургане у офиса отделения КПРФ фото: Сергей Еремин, соцсеть «ВКонтакте», https://vk.com/s.eremin51