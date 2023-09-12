Полпред президента РФ Якушев выступил с важным обращением к жителям УрФО

Полпред Якушев призывает жителей УрФО вакцинироваться от гриппа
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Совещание в полпредстве с сенаторами и депутатами ГД от УрФО. Екатеринбург, якушев владимир
Владимир Якушев попросил уральцев не приходить в места массового пребывания людей с симптомами ОРВИ Фото:

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами. Одной из тем стал рост заболеваемости ОРВИ. Якушев поставил задачу обеспечить готовность регионов к осеннему подъему заболеваемости ОРВИ и гриппом, в том числе создать необходимый запас противовирусных средств в аптеках и медицинских организациях. Об этом сообщает пресс-служба уральского полпредства.

«Лучшая профилактика гриппа и ОРВИ — это вакцинация, гигиена и здоровый образ жизни. Призываю всех жителей Уральского федерального округа ответственно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих, а также своевременно обращаться к врачу при ухудшении состояния», — отметил полпред Якушев.

Ранее URA.RU писало о том, что в Свердловской области растет число заболевших ОРВИ. В больницы обратились 23 тысячи человек. Среди вирусов доминирует риновирус. Местным жителям советуют соблюдать меры профилактики, а при признаках ОРВИ оставаться дома. Врач-терапевт, ассистент кафедры фармакологии и клинической фармакологии УГМУ Мария Гренадерова считает, что развитию ОРВИ способствует снижение иммунитета. Поэтому так важно постоянно заботиться о здоровье и корректировать отклонения от нормы.

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Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами. Одной из тем стал рост заболеваемости ОРВИ. Якушев поставил задачу обеспечить готовность регионов к осеннему подъему заболеваемости ОРВИ и гриппом, в том числе создать необходимый запас противовирусных средств в аптеках и медицинских организациях. Об этом сообщает пресс-служба уральского полпредства. «Лучшая профилактика гриппа и ОРВИ — это вакцинация, гигиена и здоровый образ жизни. Призываю всех жителей Уральского федерального округа ответственно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих, а также своевременно обращаться к врачу при ухудшении состояния», — отметил полпред Якушев. Ранее URA.RU писало о том, что в Свердловской области растет число заболевших ОРВИ. В больницы обратились 23 тысячи человек. Среди вирусов доминирует риновирус. Местным жителям советуют соблюдать меры профилактики, а при признаках ОРВИ оставаться дома. Врач-терапевт, ассистент кафедры фармакологии и клинической фармакологии УГМУ Мария Гренадерова считает, что развитию ОРВИ способствует снижение иммунитета. Поэтому так важно постоянно заботиться о здоровье и корректировать отклонения от нормы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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