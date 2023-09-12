Минэкономики прогнозирует курс доллара выше 90 рублей

13 сентября 2023 в 00:44 Размер текста - 17 +

В Минэкономики ожидают, что в 2025 году цена за 1 доллар будет 91,1 рубля, а в 2026 — 92,3 рубля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ожидается, что в 2024 году средняя стоимость доллара США составить 90,1 рубля. Такая информация следует из прогноза Минэкономики. «Средний курс доллара в 2023 году составит 85,2 рубля, в 2024 году — 90,1 рубля», — передает «Коммерсант» со ссылкой на данные, представленные в прогнозе Минэкономики. К 2025 году стоимость доллара вырастет до 91,1 рубля, а в 2026 году доллар будет стоить 92,3 рубля. В министерстве прогнозируют на 2024 год инфляцию в 4,5%. В 2025 и 2026 годах цены в среднем вырастут на 4%. Ранее сообщалось, что 11 сентября курс доллара опустился до 95 рублей. Такой отметки он достиг впервые с 25 августа, передает RT.

Ожидается, что в 2024 году средняя стоимость доллара США составить 90,1 рубля. Такая информация следует из прогноза Минэкономики. «Средний курс доллара в 2023 году составит 85,2 рубля, в 2024 году — 90,1 рубля», — передает «Коммерсант» со ссылкой на данные, представленные в прогнозе Минэкономики. К 2025 году стоимость доллара вырастет до 91,1 рубля, а в 2026 году доллар будет стоить 92,3 рубля. В министерстве прогнозируют на 2024 год инфляцию в 4,5%. В 2025 и 2026 годах цены в среднем вырастут на 4%. Ранее сообщалось, что 11 сентября курс доллара опустился до 95 рублей. Такой отметки он достиг впервые с 25 августа, передает RT.