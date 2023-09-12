12 сентября 2023

Минэкономики прогнозирует курс доллара выше 90 рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Доллар. Челябинск, купюра, валюта, деньги, доллар, один доллар
В Минэкономики ожидают, что в 2025 году цена за 1 доллар будет 91,1 рубля, а в 2026 — 92,3 рубля Фото:

Ожидается, что в 2024 году средняя стоимость доллара США составить 90,1 рубля. Такая информация следует из прогноза Минэкономики.

«Средний курс доллара в 2023 году составит 85,2 рубля, в 2024 году — 90,1 рубля», — передает «Коммерсант» со ссылкой на данные, представленные в прогнозе Минэкономики. К 2025 году стоимость доллара вырастет до 91,1 рубля, а в 2026 году доллар будет стоить 92,3 рубля.

В министерстве прогнозируют на 2024 год инфляцию в 4,5%. В 2025 и 2026 годах цены в среднем вырастут на 4%.

Ранее сообщалось, что 11 сентября курс доллара опустился до 95 рублей. Такой отметки он достиг впервые с 25 августа, передает RT.

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Ожидается, что в 2024 году средняя стоимость доллара США составить 90,1 рубля. Такая информация следует из прогноза Минэкономики. «Средний курс доллара в 2023 году составит 85,2 рубля, в 2024 году — 90,1 рубля», — передает «Коммерсант» со ссылкой на данные, представленные в прогнозе Минэкономики. К 2025 году стоимость доллара вырастет до 91,1 рубля, а в 2026 году доллар будет стоить 92,3 рубля. В министерстве прогнозируют на 2024 год инфляцию в 4,5%. В 2025 и 2026 годах цены в среднем вырастут на 4%. Ранее сообщалось, что 11 сентября курс доллара опустился до 95 рублей. Такой отметки он достиг впервые с 25 августа, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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