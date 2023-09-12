В Тюмени вынесли приговор мигранту-педофилу

В Тюмени вынесли приговор мигранту, который приставал к школьнице — мужчина трогал ребенка и расстегнул перед ней штаны. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Житель иностранного государства получил 15 лет лишения свободы.
«Мужчину, который приставал к девочке в Тюмени, отправили в колонию на 15 лет. Он приехал в город на заработки, из иностранного государства. 31 июля 2019 года он встретил второклассницу, начал щупать ребенка, а потом расстегнул штаны», — сообщили в пресс-службе.
Пострадавшая в тот день направлялась в пришкольный лагерь. Незнакомец попросил ее установить часы в его телефоне, а когда девочка согласилась помочь, начал домогаться до нее.
Поймать злоумышленника помог фоторобот, составленный со слов девочки. По итогу иностранец получил 15 лет лишения свободы.
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