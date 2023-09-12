12 сентября 2023

В Тюмени вынесли приговор мигранту-педофилу

В Тюмени мигрант, пристававший к ребенку, получил 15 лет лишения свободы
© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Шимановичу в суде Центрального района. Челябинск, уголовное дело, приговор, правосудие, судья, суд
Мигрант получил 15 лет лишения свободы Фото:

В Тюмени вынесли приговор мигранту, который приставал к школьнице — мужчина трогал ребенка и расстегнул перед ней штаны. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Житель иностранного государства получил 15 лет лишения свободы.

«Мужчину, который приставал к девочке в Тюмени, отправили в колонию на 15 лет. Он приехал в город на заработки, из иностранного государства. 31 июля 2019 года он встретил второклассницу, начал щупать ребенка, а потом расстегнул штаны», — сообщили в пресс-службе.

Пострадавшая в тот день направлялась в пришкольный лагерь. Незнакомец попросил ее установить часы в его телефоне, а когда девочка согласилась помочь, начал домогаться до нее.

Поймать злоумышленника помог фоторобот, составленный со слов девочки. По итогу иностранец получил 15 лет лишения свободы.

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В Тюмени вынесли приговор мигранту, который приставал к школьнице — мужчина трогал ребенка и расстегнул перед ней штаны. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Житель иностранного государства получил 15 лет лишения свободы. «Мужчину, который приставал к девочке в Тюмени, отправили в колонию на 15 лет. Он приехал в город на заработки, из иностранного государства. 31 июля 2019 года он встретил второклассницу, начал щупать ребенка, а потом расстегнул штаны», — сообщили в пресс-службе. Пострадавшая в тот день направлялась в пришкольный лагерь. Незнакомец попросил ее установить часы в его телефоне, а когда девочка согласилась помочь, начал домогаться до нее. Поймать злоумышленника помог фоторобот, составленный со слов девочки. По итогу иностранец получил 15 лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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