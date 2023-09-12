Директор завода «Урал» подарил Шумкову моторное масло. Фото

13 сентября 2023 в 17:29 Размер текста - 17 +

Губернатор Шумков встретился с директором автозавода «Урал» (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Директор челябинского завода «Урал» Павел Яковлев подарил губернатору Курганской области Вадиму Шумкову моторное масло. Об этом сообщается в telegram-канале главы региона. У производителя грузовиков и курганского губернатора прошла встреча сотрудничества с региональными заводами. «Павел Александрович Яковлев, добрый друг Курганской области, директор „Урал“, одного из крупнейших заводов, производящих грузовые автомобили в России», — указано в посте telegram-канала «силаVправде (V. Шумков)» Сообщается, что Яковлев приехал на переговоры с руководством курганских заводов. На одной из фотографий в telegram-канале Шумкова замечено, что директор автозавода передает бутылку с моторным маслом курганскому губернатору. Сообщается, что Шумков также поздравил директора автозавода «Урал» с победой экипажа их предприятия в ралли «Уральский рубеж». Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков презентовал Курганскую область китайским топ-менеджерам. Глава региона на прошедшей встрече рассказывал бизнесменам из Китая об успехах области. Курганскому губернатору Шумкову подарили бутылку с моторным маслом Фото: telegram-канал силаVправде (V. Шумков) Курганские заводы планируют сотрудничать с автозаводом «Урал» Фото: telegram-канал силаVправде (V. Шумков)

Директор челябинского завода «Урал» Павел Яковлев подарил губернатору Курганской области Вадиму Шумкову моторное масло. Об этом сообщается в telegram-канале главы региона. У производителя грузовиков и курганского губернатора прошла встреча сотрудничества с региональными заводами. «Павел Александрович Яковлев, добрый друг Курганской области, директор „Урал“, одного из крупнейших заводов, производящих грузовые автомобили в России», — указано в посте telegram-канала «силаVправде (V. Шумков)» Сообщается, что Яковлев приехал на переговоры с руководством курганских заводов. На одной из фотографий в telegram-канале Шумкова замечено, что директор автозавода передает бутылку с моторным маслом курганскому губернатору. Сообщается, что Шумков также поздравил директора автозавода «Урал» с победой экипажа их предприятия в ралли «Уральский рубеж». Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков презентовал Курганскую область китайским топ-менеджерам. Глава региона на прошедшей встрече рассказывал бизнесменам из Китая об успехах области.