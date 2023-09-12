12 сентября 2023

Директор завода «Урал» подарил Шумкову моторное масло. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация Курганской области для китайской делегации. Курган, шумков вадим
Губернатор Шумков встретился с директором автозавода «Урал» (архивное фото) Фото:

Директор челябинского завода «Урал» Павел Яковлев подарил губернатору Курганской области Вадиму Шумкову моторное масло. Об этом сообщается в telegram-канале главы региона.

У производителя грузовиков и курганского губернатора прошла встреча сотрудничества с региональными заводами. «Павел Александрович Яковлев, добрый друг Курганской области, директор „Урал“, одного из крупнейших заводов, производящих грузовые автомобили в России», — указано в посте telegram-канала «силаVправде (V. Шумков)»

Сообщается, что Яковлев приехал на переговоры с руководством курганских заводов. На одной из фотографий в telegram-канале Шумкова замечено, что директор автозавода передает бутылку с моторным маслом курганскому губернатору. Сообщается, что Шумков также поздравил директора автозавода «Урал» с победой экипажа их предприятия в ралли «Уральский рубеж».

Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков презентовал Курганскую область китайским топ-менеджерам. Глава региона на прошедшей встрече рассказывал бизнесменам из Китая об успехах области.

Курганскому губернатору Шумкову подарили бутылку с моторным маслом
Курганскому губернатору Шумкову подарили бутылку с моторным маслом
Фото:
Курганские заводы планируют сотрудничать с автозаводом «Урал»
Курганские заводы планируют сотрудничать с автозаводом «Урал»
Фото:

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Директор челябинского завода «Урал» Павел Яковлев подарил губернатору Курганской области Вадиму Шумкову моторное масло. Об этом сообщается в telegram-канале главы региона. У производителя грузовиков и курганского губернатора прошла встреча сотрудничества с региональными заводами. «Павел Александрович Яковлев, добрый друг Курганской области, директор „Урал“, одного из крупнейших заводов, производящих грузовые автомобили в России», — указано в посте telegram-канала «силаVправде (V. Шумков)» Сообщается, что Яковлев приехал на переговоры с руководством курганских заводов. На одной из фотографий в telegram-канале Шумкова замечено, что директор автозавода передает бутылку с моторным маслом курганскому губернатору. Сообщается, что Шумков также поздравил директора автозавода «Урал» с победой экипажа их предприятия в ралли «Уральский рубеж». Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков презентовал Курганскую область китайским топ-менеджерам. Глава региона на прошедшей встрече рассказывал бизнесменам из Китая об успехах области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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