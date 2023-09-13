Украина и Польша начали «аграрную войну» из-за зерновой сделки

Польша и Украина начали «аграрную войну» из-за возможного запрета Варшавы ввозить украинское зерно в страну. Об этом сообщил портал Вести.ua.
«Украина и Польша начали „аграрную войну“. Эпопея вокруг украинского зерна длится уже более полугода», — сообщило издание.
По словам автора материала, конфликт между странами начался весной 2023 года, когда польские фермеры устроили забастовку из-за падения цен на зерно. Его спровоцировал ввоз в Польшу более дешевого украинского зерна. Также в преддверии выборов польские политики зачастую высказываются об отношениях с Киевом в сфере сельского хозяйства.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поставил Еврокомиссии ультиматум из-за продления запрета на ввоз украинского зерна. Он заявил, что-либо ЕК продлит ограничения, либо это сделает сама Варшава.
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