13 сентября 2023

Украина и Польша начали «аграрную войну» из-за зерновой сделки

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День Уральского поля. Курган, поле, пшеница, урожай, зерно, колосья, злак, день поля
Польша планирует запретить ввоз украинского зерна в страну Фото:
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Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Польша и Украина начали «аграрную войну» из-за возможного запрета Варшавы ввозить украинское зерно в страну. Об этом сообщил портал Вести.ua.

«Украина и Польша начали „аграрную войну“. Эпопея вокруг украинского зерна длится уже более полугода», — сообщило издание.

По словам автора материала, конфликт между странами начался весной 2023 года, когда польские фермеры устроили забастовку из-за падения цен на зерно. Его спровоцировал ввоз в Польшу более дешевого украинского зерна. Также в преддверии выборов польские политики зачастую высказываются об отношениях с Киевом в сфере сельского хозяйства.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поставил Еврокомиссии ультиматум из-за продления запрета на ввоз украинского зерна. Он заявил, что-либо ЕК продлит ограничения, либо это сделает сама Варшава.

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Польша и Украина начали «аграрную войну» из-за возможного запрета Варшавы ввозить украинское зерно в страну. Об этом сообщил портал Вести.ua. «Украина и Польша начали „аграрную войну“. Эпопея вокруг украинского зерна длится уже более полугода», — сообщило издание. По словам автора материала, конфликт между странами начался весной 2023 года, когда польские фермеры устроили забастовку из-за падения цен на зерно. Его спровоцировал ввоз в Польшу более дешевого украинского зерна. Также в преддверии выборов польские политики зачастую высказываются об отношениях с Киевом в сфере сельского хозяйства. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поставил Еврокомиссии ультиматум из-за продления запрета на ввоз украинского зерна. Он заявил, что-либо ЕК продлит ограничения, либо это сделает сама Варшава.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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