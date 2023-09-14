«Известия»: российские рестораны поднимут осенью цены

Повышение цен ожидается осенью Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Российские рестораны этой осенью могут повысить цены на 20% в связи с подорожанием российских и иностранных продуктов. Об этом рассказал президент Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) России Игорь Бухаров

«Рестораны стараются сдерживать цены, но наступает момент, когда это практически невозможно. Это произойдет на фоне подорожания всего: продуктов, бензина, логистических услуг», — рассказал «Известиям» президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

Информацию о повышении цен подтвердил изданию Гендиректор «Шоколадницы» Олег Подгорный. «Мы прогнозируем подорожание меню на 15—20%. Если ранее у нас был установлен определенный ценовой порог по разным категориям блюд, который мы не хотели превышать, например свыше 690 рублей за порцию, то сейчас мы вынуждены отойти от этого правила и поставить ценник выше», — сообщил Подгорный.

Ранее URA.RU сообщало о росте цен на продукты в России на 10-20% в ближайшее время. Основной рост придется на продуктовую корзину.