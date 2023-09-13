Силовики эвакуируют тюменские школы и техникумы

В Тюмени прошла эвакуация в школах
В Тюмени силовики эвакуируют школы и техникум. Информация распространилась в городских СМИ.
«С утра 14 сентября у нескольких учебных заведений Тюмени замечены силовики. Из Тюменского техникума индустрии питания, коммерции и сервиса эвакуировали студентов», — сообщает 72.RU со ссылкой на очевидцев.
По данным очевидцев, силовики были замечены у школы №15. Они проводили проверку. Агентство связалось с руководством школы. Там URA.RU сообщили, что эвакуация не проводилась.
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