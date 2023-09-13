Силовики эвакуируют тюменские школы и техникумы

14 сентября 2023 в 10:52 Размер текста - 17 +

В Тюмени прошла эвакуация в школах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени силовики эвакуируют школы и техникум. Информация распространилась в городских СМИ. «С утра 14 сентября у нескольких учебных заведений Тюмени замечены силовики. Из Тюменского техникума индустрии питания, коммерции и сервиса эвакуировали студентов», — сообщает 72.RU со ссылкой на очевидцев. По данным очевидцев, силовики были замечены у школы №15. Они проводили проверку. Агентство связалось с руководством школы. Там URA.RU сообщили, что эвакуация не проводилась. До этого в Тюмени эвакуировали поликлинику №5. Из заведения экстренно выводили персонал и посетителей.

В Тюмени силовики эвакуируют школы и техникум. Информация распространилась в городских СМИ. «С утра 14 сентября у нескольких учебных заведений Тюмени замечены силовики. Из Тюменского техникума индустрии питания, коммерции и сервиса эвакуировали студентов», — сообщает 72.RU со ссылкой на очевидцев. По данным очевидцев, силовики были замечены у школы №15. Они проводили проверку. Агентство связалось с руководством школы. Там URA.RU сообщили, что эвакуация не проводилась. До этого в Тюмени эвакуировали поликлинику №5. Из заведения экстренно выводили персонал и посетителей.