13 сентября 2023

Силовики эвакуируют тюменские школы и техникумы

© Служба новостей «URA.RU»
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Район Академический. Екатеринбург, тревожная кнопка, эвакуация, охрана школы, безопасность в школе, экстренная связь
В Тюмени прошла эвакуация в школах Фото:

В Тюмени силовики эвакуируют школы и техникум. Информация распространилась в городских СМИ.

«С утра 14 сентября у нескольких учебных заведений Тюмени замечены силовики. Из Тюменского техникума индустрии питания, коммерции и сервиса эвакуировали студентов», — сообщает 72.RU со ссылкой на очевидцев.

По данным очевидцев, силовики были замечены у школы №15. Они проводили проверку. Агентство связалось с руководством школы. Там URA.RU сообщили, что эвакуация не проводилась.

До этого в Тюмени эвакуировали поликлинику №5. Из заведения экстренно выводили персонал и посетителей.

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В Тюмени силовики эвакуируют школы и техникум. Информация распространилась в городских СМИ. «С утра 14 сентября у нескольких учебных заведений Тюмени замечены силовики. Из Тюменского техникума индустрии питания, коммерции и сервиса эвакуировали студентов», — сообщает 72.RU со ссылкой на очевидцев. По данным очевидцев, силовики были замечены у школы №15. Они проводили проверку. Агентство связалось с руководством школы. Там URA.RU сообщили, что эвакуация не проводилась. До этого в Тюмени эвакуировали поликлинику №5. Из заведения экстренно выводили персонал и посетителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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