Житель Свердловской области поймал две рыбины, вес которых составил 18 и 19 килограммов. Мужчина поделился с URA.RU фотографиями своего улова.
«Рыбачил на Белоярском водохранилище. Это белый амур. Вес одной рыбины 18 кило, второй — 19», — рассказал Михаил Еремеев.
Мальки белого амура были выпущены в Белоярское водохранилище два года назад для восполнения рыбных запасов и воспроизводства биологических ресурсов. Помимо природоохранной цели, зарыбление носило технологический характер. Поскольку теплые воды Белоярки способствуют активному росту водорослей и размножению моллюсков, это может негативно влиять на работу водозаборных насосов. Для их защиты в водоем и был заселен белый и черный амур.
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