13 сентября 2023

Свердловчанин поймал две рыбы по 18 и 19 килограммов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Форелевая ферма на реке Куба. Свердловская область, Михайловск, рыбалка, рыба, форель
Белоярское водохранилище часто радует рыбаков отличным уловом (архивное фото) Фото:

Житель Свердловской области поймал две рыбины, вес которых составил 18 и 19 килограммов. Мужчина поделился с URA.RU фотографиями своего улова.

«Рыбачил на Белоярском водохранилище. Это белый амур. Вес одной рыбины 18 кило, второй — 19», — рассказал Михаил Еремеев.

Мальки белого амура были выпущены в Белоярское водохранилище два года назад для восполнения рыбных запасов и воспроизводства биологических ресурсов. Помимо природоохранной цели, зарыбление носило технологический характер. Поскольку теплые воды Белоярки способствуют активному росту водорослей и размножению моллюсков, это может негативно влиять на работу водозаборных насосов. Для их защиты в водоем и был заселен белый и черный амур.

Каждая рыбина была в половину человеческого роста
Каждая рыбина была в половину человеческого роста
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Роскошный улов смог поместиться только в ванну
Роскошный улов смог поместиться только в ванну
Фото:

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Житель Свердловской области поймал две рыбины, вес которых составил 18 и 19 килограммов. Мужчина поделился с URA.RU фотографиями своего улова. «Рыбачил на Белоярском водохранилище. Это белый амур. Вес одной рыбины 18 кило, второй — 19», — рассказал Михаил Еремеев. Мальки белого амура были выпущены в Белоярское водохранилище два года назад для восполнения рыбных запасов и воспроизводства биологических ресурсов. Помимо природоохранной цели, зарыбление носило технологический характер. Поскольку теплые воды Белоярки способствуют активному росту водорослей и размножению моллюсков, это может негативно влиять на работу водозаборных насосов. Для их защиты в водоем и был заселен белый и черный амур.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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