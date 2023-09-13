Свердловчанин поймал две рыбы по 18 и 19 килограммов. Фото

14 сентября 2023 в 11:42 Размер текста - 17 +

Белоярское водохранилище часто радует рыбаков отличным уловом (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Житель Свердловской области поймал две рыбины, вес которых составил 18 и 19 килограммов. Мужчина поделился с URA.RU фотографиями своего улова. «Рыбачил на Белоярском водохранилище. Это белый амур. Вес одной рыбины 18 кило, второй — 19», — рассказал Михаил Еремеев. Мальки белого амура были выпущены в Белоярское водохранилище два года назад для восполнения рыбных запасов и воспроизводства биологических ресурсов. Помимо природоохранной цели, зарыбление носило технологический характер. Поскольку теплые воды Белоярки способствуют активному росту водорослей и размножению моллюсков, это может негативно влиять на работу водозаборных насосов. Для их защиты в водоем и был заселен белый и черный амур. Каждая рыбина была в половину человеческого роста Фото: Михаил Еремеев Роскошный улов смог поместиться только в ванну Фото: Михаил Еремеев

Житель Свердловской области поймал две рыбины, вес которых составил 18 и 19 килограммов. Мужчина поделился с URA.RU фотографиями своего улова. «Рыбачил на Белоярском водохранилище. Это белый амур. Вес одной рыбины 18 кило, второй — 19», — рассказал Михаил Еремеев. Мальки белого амура были выпущены в Белоярское водохранилище два года назад для восполнения рыбных запасов и воспроизводства биологических ресурсов. Помимо природоохранной цели, зарыбление носило технологический характер. Поскольку теплые воды Белоярки способствуют активному росту водорослей и размножению моллюсков, это может негативно влиять на работу водозаборных насосов. Для их защиты в водоем и был заселен белый и черный амур.