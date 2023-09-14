Доктор наук Абизов предостерег людей от приема ветеринарных препаратов

14 сентября 2023 в 11:59 Размер текста - 17 +

Препарат АСД-2 используется для лечения сельскохозяйственных животных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации В социальных сетях активно расходится сообщение о том, что препарат АСД-2 является «чудодейственным» и лечит человека от многих, в том числе и тяжелых заболеваний. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» стало известно, что эта информация не соответствует действительности. На самом деле данное лекарство дают животным. По словам доктора фармацевтических наук Евгения Абизова, принимать такие препараты можно только после серии испытаний. «Чтобы человек мог принимать такие лекарства, они должны пройти доклинические и клинические испытания. А если ветеринарный препарат не прошел такие испытания, принимать его человеку очень не рекомендуется», — сказал Евгений Абизов. Он также отметил, что эффективность лекарства против заболеваний, которыми страдают люди, не доказана. Согласно справочнику лекарств, препарат АСД-2 является ветеринарным и используется исключительно для лечения сельскохозяйственных животных.

В социальных сетях активно расходится сообщение о том, что препарат АСД-2 является «чудодейственным» и лечит человека от многих, в том числе и тяжелых заболеваний. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» стало известно, что эта информация не соответствует действительности. На самом деле данное лекарство дают животным. По словам доктора фармацевтических наук Евгения Абизова, принимать такие препараты можно только после серии испытаний. «Чтобы человек мог принимать такие лекарства, они должны пройти доклинические и клинические испытания. А если ветеринарный препарат не прошел такие испытания, принимать его человеку очень не рекомендуется», — сказал Евгений Абизов. Он также отметил, что эффективность лекарства против заболеваний, которыми страдают люди, не доказана. Согласно справочнику лекарств, препарат АСД-2 является ветеринарным и используется исключительно для лечения сельскохозяйственных животных.