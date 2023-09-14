Велосипедист, обвиняемый в убийстве свердловской школьницы, рвется на свободу

Велосипедист, обвиняемый в убийстве школьницы, оспорит в суде свой арест

14 сентября 2023 в 19:27 Размер текста - 17 +

Адвокат подала апелляционную жалобу на решение о заключении Голикова в СИЗО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Каменске-Уральском в овраге обнаружили труп девушки Обвиняемый в убийстве школьницы в Каменске-Уральском (Свердловская область) Эдуард Голиков подал апелляцию, чтобы выйти из СИЗО. В пятницу, 15 сентября, апелляционную жалобу рассмотрит областной суд. «Завтра, 15 сентября, Свердловский областной суд в закрытом судебном заседании рассмотрит апелляционную жалобу защитника на арест Эдуарда Голикова, обвиняемого в гибели 16-летней девушки в Каменске-Уральском. Органами предварительного расследования Голиков обвиняется по ст. 105, ч.1, ст. 158, ч.2 п. „в“ УК РФ. Начало в 10.30Зал № 19, 4 этаж корпуса „Б“. Судья Крутько Максим Георгиевич», — говорится в telegram-канале суда. Громкая история с пропажей школьницы произошла в Каменске-Уральском. Позже тело девушки было обнаружено в лесополосе между Диагностическим центром и Байновским мостом. Силовики задержали местного жителя Эдуарда Голикова, который, по данным следствия, был последним, кто видел школьницу живой. Вся актуальная информация о гибели девочки — в сюжете URA.RU.

Обвиняемый в убийстве школьницы в Каменске-Уральском (Свердловская область) Эдуард Голиков подал апелляцию, чтобы выйти из СИЗО. В пятницу, 15 сентября, апелляционную жалобу рассмотрит областной суд. «Завтра, 15 сентября, Свердловский областной суд в закрытом судебном заседании рассмотрит апелляционную жалобу защитника на арест Эдуарда Голикова, обвиняемого в гибели 16-летней девушки в Каменске-Уральском. Органами предварительного расследования Голиков обвиняется по ст. 105, ч.1, ст. 158, ч.2 п. „в“ УК РФ. Начало в 10.30Зал № 19, 4 этаж корпуса „Б“. Судья Крутько Максим Георгиевич», — говорится в telegram-канале суда. Громкая история с пропажей школьницы произошла в Каменске-Уральском. Позже тело девушки было обнаружено в лесополосе между Диагностическим центром и Байновским мостом. Силовики задержали местного жителя Эдуарда Голикова, который, по данным следствия, был последним, кто видел школьницу живой. Вся актуальная информация о гибели девочки — в сюжете URA.RU.