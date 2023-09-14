Россиян предупредили об увеличении сроков ремонта и обслуживания автомобилей

«Известия»: частные сервисы остались без доступа к каталогам запчастей из КНР

15 сентября 2023 в 02:51 Размер текста - 17 +

Китайские производители неохотно подключают иностранные сервисы к своему ПО Фото: Сергей Русанов © URA.RU Частные автосервисы в России остались без каталогов запчастей для китайских автомобилей. Без этого программного обеспечения (ПО) участникам рынка теперь сложно подобрать необходимую деталь, а каталоги стали доступны лишь официальным дилерам, которые обслуживают только своих клиентов. «Отсутствие данных о запчастях приводит к увеличению сроков ремонта и обслуживания автомобилей на СТО. Даже заводская комплектация автомобиля может отличаться у одной и той же модели. В результате правильная по всем параметрам деталь может не подойти», — пояснил «Известиям» член правления Союза автосервисов Илья Плисов. Член общественного совета при ГУ МВД России по Москве Петр Шкуматов подчеркнул, что китайские производители неохотно подключают иностранные сервисы к своему ПО. Это связано с особенностями национального ведения бизнеса. В России более 108 тыс. независимых СТО, по данным аналитического сервиса «Контур.Фокус». Эксперты считают, что китайские автопроизводители со временем откроют доступ к своим базам отечественным автосервисам. Однако, это произойдет не раньше, когда те поймут, что заняли серьезную нишу на нашем авторынке. При этом склады с деталями для новых марок китайских автомобилей наполнены лишь на 30%. Одним из главных препятствий для доставки деталей является перегруженность железнодорожных путей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Частные автосервисы в России остались без каталогов запчастей для китайских автомобилей. Без этого программного обеспечения (ПО) участникам рынка теперь сложно подобрать необходимую деталь, а каталоги стали доступны лишь официальным дилерам, которые обслуживают только своих клиентов. «Отсутствие данных о запчастях приводит к увеличению сроков ремонта и обслуживания автомобилей на СТО. Даже заводская комплектация автомобиля может отличаться у одной и той же модели. В результате правильная по всем параметрам деталь может не подойти», — пояснил «Известиям» член правления Союза автосервисов Илья Плисов. Член общественного совета при ГУ МВД России по Москве Петр Шкуматов подчеркнул, что китайские производители неохотно подключают иностранные сервисы к своему ПО. Это связано с особенностями национального ведения бизнеса. В России более 108 тыс. независимых СТО, по данным аналитического сервиса «Контур.Фокус». Эксперты считают, что китайские автопроизводители со временем откроют доступ к своим базам отечественным автосервисам. Однако, это произойдет не раньше, когда те поймут, что заняли серьезную нишу на нашем авторынке. При этом склады с деталями для новых марок китайских автомобилей наполнены лишь на 30%. Одним из главных препятствий для доставки деталей является перегруженность железнодорожных путей.