14 сентября 2023

Россиян предупредили об увеличении сроков ремонта и обслуживания автомобилей

«Известия»: частные сервисы остались без доступа к каталогам запчастей из КНР
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ремонт улицы Куйбышева. Пермь, китайский автомобиль, haval, хавал
Китайские производители неохотно подключают иностранные сервисы к своему ПО Фото:

Частные автосервисы в России остались без каталогов запчастей для китайских автомобилей. Без этого программного обеспечения (ПО) участникам рынка теперь сложно подобрать необходимую деталь, а каталоги стали доступны лишь официальным дилерам, которые обслуживают только своих клиентов.

«Отсутствие данных о запчастях приводит к увеличению сроков ремонта и обслуживания автомобилей на СТО. Даже заводская комплектация автомобиля может отличаться у одной и той же модели. В результате правильная по всем параметрам деталь может не подойти», — пояснил «Известиям» член правления Союза автосервисов Илья Плисов.

Член общественного совета при ГУ МВД России по Москве Петр Шкуматов подчеркнул, что китайские производители неохотно подключают иностранные сервисы к своему ПО. Это связано с особенностями национального ведения бизнеса.

В России более 108 тыс. независимых СТО, по данным аналитического сервиса «Контур.Фокус». Эксперты считают, что китайские автопроизводители со временем откроют доступ к своим базам отечественным автосервисам. Однако, это произойдет не раньше, когда те поймут, что заняли серьезную нишу на нашем авторынке.

При этом склады с деталями для новых марок китайских автомобилей наполнены лишь на 30%. Одним из главных препятствий для доставки деталей является перегруженность железнодорожных путей.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Частные автосервисы в России остались без каталогов запчастей для китайских автомобилей. Без этого программного обеспечения (ПО) участникам рынка теперь сложно подобрать необходимую деталь, а каталоги стали доступны лишь официальным дилерам, которые обслуживают только своих клиентов. «Отсутствие данных о запчастях приводит к увеличению сроков ремонта и обслуживания автомобилей на СТО. Даже заводская комплектация автомобиля может отличаться у одной и той же модели. В результате правильная по всем параметрам деталь может не подойти», — пояснил «Известиям» член правления Союза автосервисов Илья Плисов. Член общественного совета при ГУ МВД России по Москве Петр Шкуматов подчеркнул, что китайские производители неохотно подключают иностранные сервисы к своему ПО. Это связано с особенностями национального ведения бизнеса. В России более 108 тыс. независимых СТО, по данным аналитического сервиса «Контур.Фокус». Эксперты считают, что китайские автопроизводители со временем откроют доступ к своим базам отечественным автосервисам. Однако, это произойдет не раньше, когда те поймут, что заняли серьезную нишу на нашем авторынке. При этом склады с деталями для новых марок китайских автомобилей наполнены лишь на 30%. Одним из главных препятствий для доставки деталей является перегруженность железнодорожных путей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...