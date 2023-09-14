RMF: Украина обвинила Польшу в препятствовании транзиту зерна

15 сентября 2023 в 04:20 Размер текста - 17 +

На заседании комиссии по экспорту украинского зерна представили Киева вели себя излишне эмоционально Фото: Официальный сайт президента Украины На заседании Координационной платформы по украинскому экспорту представители Киева обвинили Варшаву в умышленном препятствовании транзиту зерна. Об этом рассказал высокопоставленный дипломат Евросоюза, который присутствовал на встрече. «Возникла очень напряженная ситуация в связи с необычайно эмоциональным поведением украинской стороны. Варшаву прямо обвинили в умышленном создании препятствий для транзита зерна», — передает радиостанция RMF FM слова высокопоставленного дипломата Евросоюза, который принимал участие в заседании по экспорту сельхозпродукции. Дипломат пояснил, что во время встречи представители Украины заявили, что Польша умышленно установила ветеринарный контроль. По мнению Киева, это сделано для того, чтобы затянуть время ожидания на пограничных переходах, где продукция простаивает до 12 дней. Временный запрет на ввоз зерновых и другой сельхозпродукции из Украины истекает 15 сентября. Большинство стран ЕС выступили против продления ограничений. Однако Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия обратились в Еврокомиссию с предложением продлить эмбарго минимум до конца года. Позже премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выставил ультиматум по этому вопросу. Он заявил, что: либо ЕК продлит срок действия зернового эмбарго, либо это сделает сама Варшава. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На заседании Координационной платформы по украинскому экспорту представители Киева обвинили Варшаву в умышленном препятствовании транзиту зерна. Об этом рассказал высокопоставленный дипломат Евросоюза, который присутствовал на встрече. «Возникла очень напряженная ситуация в связи с необычайно эмоциональным поведением украинской стороны. Варшаву прямо обвинили в умышленном создании препятствий для транзита зерна», — передает радиостанция RMF FM слова высокопоставленного дипломата Евросоюза, который принимал участие в заседании по экспорту сельхозпродукции. Дипломат пояснил, что во время встречи представители Украины заявили, что Польша умышленно установила ветеринарный контроль. По мнению Киева, это сделано для того, чтобы затянуть время ожидания на пограничных переходах, где продукция простаивает до 12 дней. Временный запрет на ввоз зерновых и другой сельхозпродукции из Украины истекает 15 сентября. Большинство стран ЕС выступили против продления ограничений. Однако Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия обратились в Еврокомиссию с предложением продлить эмбарго минимум до конца года. Позже премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выставил ультиматум по этому вопросу. Он заявил, что: либо ЕК продлит срок действия зернового эмбарго, либо это сделает сама Варшава.