Политолог Маркелов объяснил, почему Мишустин сменил главу Росавиации

Политолог Маркелов: новый глава Росавиации нужен для стимуляции отрасли

15 сентября 2023 в 15:52 Размер текста - 17 +

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Дмитрия Ядрова новым главой Росавиации Фото: Георгий Бергал © URA.RU Смена руководителя Росавиации произошла из-за того, что необходимо простимулировать развитие авиационной отрасли. Так директор компании «Маркком» Сергей Маркелов прокомментировал решение Михаила Мишустина о назначении 15 сентября руководителем ведомства Дмитрий Ядрова. «Авиационная отрасль находится в России в состоянии серьезного стресс-теста. Нужно придумывать новую логистику отрасли, новую экономику. Руководитель авиационной отрасли России должен спокойно держать удар и понимать основные направления, понимать, куда двигаться, чтобы работал параллельный импорт, решать вопросы с ценой на топливо таким образом, чтобы цены на авиаперелеты не были космическими для пассажиров», — пояснил Маркелов. По словам политолога, замена главы Росавиации показывает, что Мишустин держит руку на пульсе, и вовремя среагировал на существующие трудности в отрасли. «Ничего страшного в текучке кадров нет. Важно найти того, что будет держаться за отрасль. Ведь сейчас нужно поставить „диагноз“, выявить, где есть проблемы. Затем — понять, куда необходимо тратить главные силы управленцам, куда направлять бюджетные деньги. После — стабилизировать состояние отрасли, и затем — обеспечить ее развитие. Все начинается с правильной диагностики. Необходимо сказать честно и прямо, где какие проблемы, чтобы от этого отталкиваться и понимать, как действовать дальше», — отметил Маркелов. Новым руководителем Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) стал Дмитрий Ядров. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Александр Нерадько освобожден от этой должности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Смена руководителя Росавиации произошла из-за того, что необходимо простимулировать развитие авиационной отрасли. Так директор компании «Маркком» Сергей Маркелов прокомментировал решение Михаила Мишустина о назначении 15 сентября руководителем ведомства Дмитрий Ядрова. «Авиационная отрасль находится в России в состоянии серьезного стресс-теста. Нужно придумывать новую логистику отрасли, новую экономику. Руководитель авиационной отрасли России должен спокойно держать удар и понимать основные направления, понимать, куда двигаться, чтобы работал параллельный импорт, решать вопросы с ценой на топливо таким образом, чтобы цены на авиаперелеты не были космическими для пассажиров», — пояснил Маркелов. По словам политолога, замена главы Росавиации показывает, что Мишустин держит руку на пульсе, и вовремя среагировал на существующие трудности в отрасли. «Ничего страшного в текучке кадров нет. Важно найти того, что будет держаться за отрасль. Ведь сейчас нужно поставить „диагноз“, выявить, где есть проблемы. Затем — понять, куда необходимо тратить главные силы управленцам, куда направлять бюджетные деньги. После — стабилизировать состояние отрасли, и затем — обеспечить ее развитие. Все начинается с правильной диагностики. Необходимо сказать честно и прямо, где какие проблемы, чтобы от этого отталкиваться и понимать, как действовать дальше», — отметил Маркелов. Новым руководителем Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) стал Дмитрий Ядров. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Александр Нерадько освобожден от этой должности.