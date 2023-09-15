Политолог Маркелов объяснил, почему Мишустин сменил главу Росавиации

Смена руководителя Росавиации произошла из-за того, что необходимо простимулировать развитие авиационной отрасли. Так директор компании «Маркком» Сергей Маркелов прокомментировал решение Михаила Мишустина о назначении 15 сентября руководителем ведомства Дмитрий Ядрова.
«Авиационная отрасль находится в России в состоянии серьезного стресс-теста. Нужно придумывать новую логистику отрасли, новую экономику. Руководитель авиационной отрасли России должен спокойно держать удар и понимать основные направления, понимать, куда двигаться, чтобы работал параллельный импорт, решать вопросы с ценой на топливо таким образом, чтобы цены на авиаперелеты не были космическими для пассажиров», — пояснил Маркелов.
По словам политолога, замена главы Росавиации показывает, что Мишустин держит руку на пульсе, и вовремя среагировал на существующие трудности в отрасли. «Ничего страшного в текучке кадров нет. Важно найти того, что будет держаться за отрасль. Ведь сейчас нужно поставить „диагноз“, выявить, где есть проблемы. Затем — понять, куда необходимо тратить главные силы управленцам, куда направлять бюджетные деньги. После — стабилизировать состояние отрасли, и затем — обеспечить ее развитие. Все начинается с правильной диагностики. Необходимо сказать честно и прямо, где какие проблемы, чтобы от этого отталкиваться и понимать, как действовать дальше», — отметил Маркелов.
Новым руководителем Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) стал Дмитрий Ядров. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Александр Нерадько освобожден от этой должности.
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