В Кургане на месяц перекроют участок улицы в районе Некрасовского рынка

В Кургане собираются перекрыть участок улицы для движения автотранспорта возле Некрасовского рынка из-за аварии на самотечном коллекторе. Ограничение будет действовать до 17 октября, пояснили в пресс-службе АО «Водный Союз».
«Участок улицы в районе Некрасовского рынка будет временно закрыт. 18 сентября, будет перекрыто движение автотранспорта от улицы Некрасова,7 до проспекта Машиностроителей,1 (офисный центр „Мол“). Работы планируется завершить в течение месяца — до 17 октября», — написали коммунальщики в своем telegram-канале.
Объезд будет осуществляться по улицам Дзержинского, Шевелевской и Омской. Со стороны последней — можно объехать через промзону. Водителям рекомендовано заранее продумывать маршрут.
В начале сентября в областном центре Кургане закрыли перекресток улиц Коли Мяготина и Пролетарской, расположенный рядом с Некрасовским мостом. Ограничение будет действовать до 25 сентября.
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