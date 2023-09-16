16 сентября 2023
15 сентября 2023

В Кургане на месяц перекроют участок улицы в районе Некрасовского рынка

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган , перекрытие дороги, ремонт автодороги
Проезд на участке будет перекрыт в начале недели Фото:

В Кургане собираются перекрыть участок улицы для движения автотранспорта возле Некрасовского рынка из-за аварии на самотечном коллекторе. Ограничение будет действовать до 17 октября, пояснили в пресс-службе АО «Водный Союз».

«Участок улицы в районе Некрасовского рынка будет временно закрыт. 18 сентября, будет перекрыто движение автотранспорта от улицы Некрасова,7 до проспекта Машиностроителей,1 (офисный центр „Мол“). Работы планируется завершить в течение месяца — до 17 октября», — написали коммунальщики в своем telegram-канале.

Объезд будет осуществляться по улицам Дзержинского, Шевелевской и Омской. Со стороны последней — можно объехать через промзону. Водителям рекомендовано заранее продумывать маршрут.

В начале сентября в областном центре Кургане закрыли перекресток улиц Коли Мяготина и Пролетарской, расположенный рядом с Некрасовским мостом. Ограничение будет действовать до 25 сентября.

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В Кургане собираются перекрыть участок улицы для движения автотранспорта возле Некрасовского рынка из-за аварии на самотечном коллекторе. Ограничение будет действовать до 17 октября, пояснили в пресс-службе АО «Водный Союз». «Участок улицы в районе Некрасовского рынка будет временно закрыт. 18 сентября, будет перекрыто движение автотранспорта от улицы Некрасова,7 до проспекта Машиностроителей,1 (офисный центр „Мол“). Работы планируется завершить в течение месяца — до 17 октября», — написали коммунальщики в своем telegram-канале. Объезд будет осуществляться по улицам Дзержинского, Шевелевской и Омской. Со стороны последней — можно объехать через промзону. Водителям рекомендовано заранее продумывать маршрут. В начале сентября в областном центре Кургане закрыли перекресток улиц Коли Мяготина и Пролетарской, расположенный рядом с Некрасовским мостом. Ограничение будет действовать до 25 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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