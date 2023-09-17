Генерал США предположил, чем выгодна РФ встреча Путина и Ким Чен Ына

Генерал США: Северная Корея увеличит поставки боеприпасов для РФ

17 сентября 2023 в 15:20 Размер текста - 17 +

Ким Чен Ын после встречи с Владимиром Путиным может увеличить отправку боеприпасов в РФ Фото: Лазарева Екатерина © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Недавняя встреча президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына приведет к увеличению поставок боеприпасов из Северной Кореи в Россию. Об этом сообщил генерал армии США Марк Милли. По его словам, Северная Корея может отправить 152-мм артиллерийские снаряды советской эпохи для конфликта на Украине. «Северная Корея, возможно, сможет увеличить поставки России артиллерийских боеприпасов для конфликта на Украине, но это вряд ли будет иметь большое значение», — заявил Милли. Его слова передает агентство The Associated Press. По словам генерала армии США, после встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына Северная Корея может отправить 152-мм артиллерийские снаряды советской эпохи. Милли заявил, что не знает, когда и в каком количестве КНДР поставит снаряды РФ. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова взаимодействовать с КНДР во многих областях, в том числе развивать военно-техническое сотрудничество (ВТС). Лидер КНДР Ким Чен Ын предложил президенту России Владимиру Путину работать над «100-летним планом» отношений между странами.

Недавняя встреча президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына приведет к увеличению поставок боеприпасов из Северной Кореи в Россию. Об этом сообщил генерал армии США Марк Милли. По его словам, Северная Корея может отправить 152-мм артиллерийские снаряды советской эпохи для конфликта на Украине. «Северная Корея, возможно, сможет увеличить поставки России артиллерийских боеприпасов для конфликта на Украине, но это вряд ли будет иметь большое значение», — заявил Милли. Его слова передает агентство The Associated Press. По словам генерала армии США, после встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына Северная Корея может отправить 152-мм артиллерийские снаряды советской эпохи. Милли заявил, что не знает, когда и в каком количестве КНДР поставит снаряды РФ. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова взаимодействовать с КНДР во многих областях, в том числе развивать военно-техническое сотрудничество (ВТС). Лидер КНДР Ким Чен Ын предложил президенту России Владимиру Путину работать над «100-летним планом» отношений между странами.