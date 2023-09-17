«РВ» опровергли заявления Киева о захвате ВСУ Клещеевки 18 сентября 2023 в 01:10 Размер текста - 17 + Бои за село Клещеевка продолжаются, сообщили в соцсети Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Информация о взятие села Клещеевка Вооруженными силами Украины не соответствует действительности. Бои за село продолжаются, сообщили в соцсети. «[Президент Украины Владимир] Зеленский вслед за Минобороны Украины заявил, что Клещеевка якобы взята ВСУ. На самом деле ожесточенные бои за село продолжаются, со вчерашнего дня наши войска провели серию контратак, выбив противника с некоторых позиций в северо-восточной части», — сообщили в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Ранее Зеленский заявил, что войска ВСУ якобы взяли под контроль село Клещеевка, передает « Главный региональный ». При этом Минобороны России на данный момент не подтвердило и не опровергло данную информацию. Информация о взятие села Клещеевка Вооруженными силами Украины не соответствует действительности. Бои за село продолжаются, сообщили в соцсети. «[Президент Украины Владимир] Зеленский вслед за Минобороны Украины заявил, что Клещеевка якобы взята ВСУ. На самом деле ожесточенные бои за село продолжаются, со вчерашнего дня наши войска провели серию контратак, выбив противника с некоторых позиций в северо-восточной части», — сообщили в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Ранее Зеленский заявил, что войска ВСУ якобы взяли под контроль село Клещеевка, передает «Главный региональный». При этом Минобороны России на данный момент не подтвердило и не опровергло данную информацию. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям