17 сентября 2023

«РВ» опровергли заявления Киева о захвате ВСУ Клещеевки

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
Бои за село Клещеевка продолжаются, сообщили в соцсети Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Информация о взятие села Клещеевка Вооруженными силами Украины не соответствует действительности. Бои за село продолжаются, сообщили в соцсети.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский вслед за Минобороны Украины заявил, что Клещеевка якобы взята ВСУ. На самом деле ожесточенные бои за село продолжаются, со вчерашнего дня наши войска провели серию контратак, выбив противника с некоторых позиций в северо-восточной части», — сообщили в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Ранее Зеленский заявил, что войска ВСУ якобы взяли под контроль село Клещеевка, передает «Главный региональный». При этом Минобороны России на данный момент не подтвердило и не опровергло данную информацию.

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Информация о взятие села Клещеевка Вооруженными силами Украины не соответствует действительности. Бои за село продолжаются, сообщили в соцсети. «[Президент Украины Владимир] Зеленский вслед за Минобороны Украины заявил, что Клещеевка якобы взята ВСУ. На самом деле ожесточенные бои за село продолжаются, со вчерашнего дня наши войска провели серию контратак, выбив противника с некоторых позиций в северо-восточной части», — сообщили в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Ранее Зеленский заявил, что войска ВСУ якобы взяли под контроль село Клещеевка, передает «Главный региональный». При этом Минобороны России на данный момент не подтвердило и не опровергло данную информацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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