«РВ» опровергли заявления Киева о захвате ВСУ Клещеевки

Информация о взятие села Клещеевка Вооруженными силами Украины не соответствует действительности. Бои за село продолжаются, сообщили в соцсети.
«[Президент Украины Владимир] Зеленский вслед за Минобороны Украины заявил, что Клещеевка якобы взята ВСУ. На самом деле ожесточенные бои за село продолжаются, со вчерашнего дня наши войска провели серию контратак, выбив противника с некоторых позиций в северо-восточной части», — сообщили в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Ранее Зеленский заявил, что войска ВСУ якобы взяли под контроль село Клещеевка, передает «Главный региональный». При этом Минобороны России на данный момент не подтвердило и не опровергло данную информацию.
Информация о взятие села Клещеевка Вооруженными силами Украины не соответствует действительности. Бои за село продолжаются, сообщили в соцсети. «[Президент Украины Владимир] Зеленский вслед за Минобороны Украины заявил, что Клещеевка якобы взята ВСУ. На самом деле ожесточенные бои за село продолжаются, со вчерашнего дня наши войска провели серию контратак, выбив противника с некоторых позиций в северо-восточной части», — сообщили в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Ранее Зеленский заявил, что войска ВСУ якобы взяли под контроль село Клещеевка, передает «Главный региональный». При этом Минобороны России на данный момент не подтвердило и не опровергло данную информацию.