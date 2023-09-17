Представители Курганмашзавода поехали искать партнеров в Китай

В состав делегации вошли бизнесмены и чиновник Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Проблемы и достижения «Курганмашзавода»

Представители ПАО «Курганмашзавод» и других предприятий региона отправились с бизнес-миссией в Китай. Данная информация размещена на сайте областного правительства.

«В состав делегации регионального отделения общероссийской общественной организации «Опора России» вошли представители АО «Кургандормаш», ПАО «Курганмашзавод», АО «Завод стальной дроби», ООО ПО «СпецТехника», ООО «ЗДТ «Регион 45», ОАО «Завод Старт», ООО «Дон», АО «Шадринский комбинат хлебопродуктов» и ООО «Белые ручки»», — указано в сообщении. Вместе с предпринимателями отправился директор департамента экономического развития Владимир Ковалев.

Бизнесмены посетят Харбин, Шанхай, Сучжоу, Ханчжоу, Цзиньхуа и другие города Китайской Народной Республики. В областном правительстве отметили, что доля Китая во внешнеторговом обороте Курганской области составляет более 20%.

Предыдущая делегация, в которую входили курганские чиновники, посетила Китай в конце августа. В сентябре представители 16 китайских компаний приехали с ответным визитом в Курган. Во время приезда гостей из КНР губернатор Вадим Шумков заявил, что представители правительства региона будут помогать местным бизнесменам закупать китайскую технику.