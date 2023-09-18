Полпред Якушев обсудил работу банков в УрФО

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Международный женский форум «Роль женщин в современном мире». Екатеринбург, якушев владимир
Якушев озадачился развитием банковского сектора в УрФО Фото:

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев обсудил вопросы развития банковского сектора. Рабочая встреча с начальником Уральского управления Банка России Мариной Мясниковой прошла 18 сентября.

«Одна из ключевых социальных задач для банковской сферы — это профилактика финансовых махинаций в отношении граждан. Для этого необходимо повышать финансовую грамотность жителей», — цитирует Якушева пресс-служба полпредства.

Марина Мясникова заверила, что борьба с мошенниками — приоритетная задача ЦБ. Кроме того, она рассказала что в 2023 году по закону о кредитных каникулах было реструктурировано кредитов физлиц на сумму 14,8 млрд рублей.

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Полпред президента в УрФО Владимир Якушев обсудил вопросы развития банковского сектора. Рабочая встреча с начальником Уральского управления Банка России Мариной Мясниковой прошла 18 сентября. «Одна из ключевых социальных задач для банковской сферы — это профилактика финансовых махинаций в отношении граждан. Для этого необходимо повышать финансовую грамотность жителей», — цитирует Якушева пресс-служба полпредства. Марина Мясникова заверила, что борьба с мошенниками — приоритетная задача ЦБ. Кроме того, она рассказала что в 2023 году по закону о кредитных каникулах было реструктурировано кредитов физлиц на сумму 14,8 млрд рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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