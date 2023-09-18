Полпред Якушев обсудил работу банков в УрФО

18 сентября 2023 в 17:35 Размер текста - 17 +

Якушев озадачился развитием банковского сектора в УрФО Фото: Илья Московец © URA.RU Полпред президента в УрФО Владимир Якушев обсудил вопросы развития банковского сектора. Рабочая встреча с начальником Уральского управления Банка России Мариной Мясниковой прошла 18 сентября. «Одна из ключевых социальных задач для банковской сферы — это профилактика финансовых махинаций в отношении граждан. Для этого необходимо повышать финансовую грамотность жителей», — цитирует Якушева пресс-служба полпредства. Марина Мясникова заверила, что борьба с мошенниками — приоритетная задача ЦБ. Кроме того, она рассказала что в 2023 году по закону о кредитных каникулах было реструктурировано кредитов физлиц на сумму 14,8 млрд рублей.

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев обсудил вопросы развития банковского сектора. Рабочая встреча с начальником Уральского управления Банка России Мариной Мясниковой прошла 18 сентября. «Одна из ключевых социальных задач для банковской сферы — это профилактика финансовых махинаций в отношении граждан. Для этого необходимо повышать финансовую грамотность жителей», — цитирует Якушева пресс-служба полпредства. Марина Мясникова заверила, что борьба с мошенниками — приоритетная задача ЦБ. Кроме того, она рассказала что в 2023 году по закону о кредитных каникулах было реструктурировано кредитов физлиц на сумму 14,8 млрд рублей.