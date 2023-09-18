Американские номера сняты с машины, привезенной из ОАЭ Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Тюмени продают американский номер на машину с изображением Мэрилин Монро и датой ее рождения. Цена — 19 миллионов рублей. Объявление опубликовано на сайте бесплатных объявлений.

«Продам табличку американского автомобильного номера с датой рождения (1 июня 1926) и местом рождения (Los Angeles California) Мэрилин Монро (Marilyn Monroe)… Полагаю, что данный автомобильный номер в оригинале является единственным в мире, эксклюзивным, зарегистрированным в реестре автомобильных номеров США», — указано в объявлении.

Продавец утверждает, что номер был снят с автомобиля, привезенного из Объединенных Арабских Эмиратов. Такую цену (19 миллионов рублей) автор установил по дате рождения актрисы — 1926 год, шестой месяц (июнь), первое число, или 192 661 доллар (цена в рублях указана с учетом курса валют). Продавец рассматривает продажу без торга.