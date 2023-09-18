В Тюмени продают номер на машину за 19 миллионов рублей. Фото

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Бар "Опыт". Екатеринбург, автомобильные номера
Американские номера сняты с машины, привезенной из ОАЭ Фото:

В Тюмени продают американский номер на машину с изображением Мэрилин Монро и датой ее рождения. Цена — 19 миллионов рублей. Объявление опубликовано на сайте бесплатных объявлений.

«Продам табличку американского автомобильного номера с датой рождения (1 июня 1926) и местом рождения (Los Angeles California) Мэрилин Монро (Marilyn Monroe)… Полагаю, что данный автомобильный номер в оригинале является единственным в мире, эксклюзивным, зарегистрированным в реестре автомобильных номеров США», — указано в объявлении.

Продавец утверждает, что номер был снят с автомобиля, привезенного из Объединенных Арабских Эмиратов. Такую цену (19 миллионов рублей) автор установил по дате рождения актрисы — 1926 год, шестой месяц (июнь), первое число, или 192 661 доллар (цена в рублях указана с учетом курса валют). Продавец рассматривает продажу без торга.

Номер продают за 19 миллионов рублей
Номер продают за 19 миллионов рублей
Фото:

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В Тюмени продают американский номер на машину с изображением Мэрилин Монро и датой ее рождения. Цена — 19 миллионов рублей. Объявление опубликовано на сайте бесплатных объявлений. «Продам табличку американского автомобильного номера с датой рождения (1 июня 1926) и местом рождения (Los Angeles California) Мэрилин Монро (Marilyn Monroe)… Полагаю, что данный автомобильный номер в оригинале является единственным в мире, эксклюзивным, зарегистрированным в реестре автомобильных номеров США», — указано в объявлении. Продавец утверждает, что номер был снят с автомобиля, привезенного из Объединенных Арабских Эмиратов. Такую цену (19 миллионов рублей) автор установил по дате рождения актрисы — 1926 год, шестой месяц (июнь), первое число, или 192 661 доллар (цена в рублях указана с учетом курса валют). Продавец рассматривает продажу без торга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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