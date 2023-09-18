В Тобольске фирма новоизбранного депутата получит миллионы рублей авансом

Компании-подрядчику заранее выплатят миллионы рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тобольское МУП «ДЭУ», директором которого является новоизбранный депутат гордумы Олег Федоровский, получит миллионы рублей непредусмотренного аванса по контракту, заключенному с мэрией. Информация опубликована в распоряжении администрации города.

«Заключить допсоглашение к муниципальному контракту с МУП „ДЭУ“. Внести существенные изменения, в части установления авансового платежа в 50% от цены первого, второго этапов исполнения контракта», — говорится в распоряжении властей.

Между мэрией и компанией 7 августа был заключен контракт на 24,8 млн рублей. За эти деньги подрядчик обязался выполнить благоустройство территории в микрорайоне Южный. Изначально договор не предусматривал авансовые платежи, однако 13 сентября администрация приняла решение их выделить.

Директором МУП «ДЭУ» является Олег Федоровский. 10 сентября он одержал победу на довыборах в Тобольскую городскую думу.

«В адрес департамента городской среды поступило обращение от подрядной организации, в части установления аванса. Средства, по словам исполнителя, нужны для приобретения оборудования и материалов. Были приложены обосновывающие документы. По федеральному законодательству допускается изменение существенных условий контракта, заключенного до 01.01.2024 года, если возникли независящие от сторон обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения», — прокомментировали ситуацию в мэрии Тобольска.

Получить комментарий Олега Федоровского не удалось. В приемной МУП «ДЭУ» пояснили, что директор занят, пообещав передать ему номер журналиста для ответного звонка. На момент публикации он не поступил.