Как минимум в двух департаментах, курируемых назначенным на прошлой неделе первым замом губернатора ЯНАО Ириной Новоселовой, планируются кадровые решения. Как рассказали URA.RU инсайдеры в органах власти региона, больше всего вопросов у руководства накопилось к работе департаментов образования и социальной защиты населения.
«К момент обновления губернатором ЯНАО Артюховым окружного кабмина в правительстве больше всего вопросов было именно к соцблоку, Возможно в отношении глав депобразования и депсоцзащиты последуют кадровые решения», — сообщили собеседники во властны структурах.
По словам инсайдера, бывший куратор соцблока Татьяна Бучкова не решила накопившихся в подведах проблем. Якобы именно с этим было связано решение губернатора в новом составе правительства доверить кураторство возведенной в ранг первого зама глав региона Ирине Новоселовой
Редакция попросила представителей правительства ЯНАО подтвердить или опровергнуть данную информацию. В пресс-службе от комментариев воздержались.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.