В соцблоке ЯНАО ждут кадровых решений. Инсайд

Куратор социальной политики ЯНАО Новоселова заменит глав двух департаментов

19 сентября 2023 в 19:54 Размер текста - 17 +

Изменения коснутся двух департаментов соцблока правительства ЯНАО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО Как минимум в двух департаментах, курируемых назначенным на прошлой неделе первым замом губернатора ЯНАО Ириной Новоселовой, планируются кадровые решения. Как рассказали URA.RU инсайдеры в органах власти региона, больше всего вопросов у руководства накопилось к работе департаментов образования и социальной защиты населения. «К момент обновления губернатором ЯНАО Артюховым окружного кабмина в правительстве больше всего вопросов было именно к соцблоку, Возможно в отношении глав депобразования и депсоцзащиты последуют кадровые решения», — сообщили собеседники во властны структурах. По словам инсайдера, бывший куратор соцблока Татьяна Бучкова не решила накопившихся в подведах проблем. Якобы именно с этим было связано решение губернатора в новом составе правительства доверить кураторство возведенной в ранг первого зама глав региона Ирине Новоселовой Редакция попросила представителей правительства ЯНАО подтвердить или опровергнуть данную информацию. В пресс-службе от комментариев воздержались.

Как минимум в двух департаментах, курируемых назначенным на прошлой неделе первым замом губернатора ЯНАО Ириной Новоселовой, планируются кадровые решения. Как рассказали URA.RU инсайдеры в органах власти региона, больше всего вопросов у руководства накопилось к работе департаментов образования и социальной защиты населения. «К момент обновления губернатором ЯНАО Артюховым окружного кабмина в правительстве больше всего вопросов было именно к соцблоку, Возможно в отношении глав депобразования и депсоцзащиты последуют кадровые решения», — сообщили собеседники во властны структурах. По словам инсайдера, бывший куратор соцблока Татьяна Бучкова не решила накопившихся в подведах проблем. Якобы именно с этим было связано решение губернатора в новом составе правительства доверить кураторство возведенной в ранг первого зама глав региона Ирине Новоселовой Редакция попросила представителей правительства ЯНАО подтвердить или опровергнуть данную информацию. В пресс-службе от комментариев воздержались.