18 сентября 2023

В соцблоке ЯНАО ждут кадровых решений. Инсайд

Куратор социальной политики ЯНАО Новоселова заменит глав двух департаментов
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание челябинской городской думы. Челябинск, маникюр, чиновник, документы, женщина
Изменения коснутся двух департаментов соцблока правительства ЯНАО Фото:
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Как минимум в двух департаментах, курируемых назначенным на прошлой неделе первым замом губернатора ЯНАО Ириной Новоселовой, планируются кадровые решения. Как рассказали URA.RU инсайдеры в органах власти региона, больше всего вопросов у руководства накопилось к работе департаментов образования и социальной защиты населения.

«К момент обновления губернатором ЯНАО Артюховым окружного кабмина в правительстве больше всего вопросов было именно к соцблоку, Возможно в отношении глав депобразования и депсоцзащиты последуют кадровые решения», — сообщили собеседники во властны структурах.

По словам инсайдера, бывший куратор соцблока Татьяна Бучкова не решила накопившихся в подведах проблем. Якобы именно с этим было связано решение губернатора в новом составе правительства доверить кураторство возведенной в ранг первого зама глав региона Ирине Новоселовой

Редакция попросила представителей правительства ЯНАО подтвердить или опровергнуть данную информацию. В пресс-службе от комментариев воздержались.

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Как минимум в двух департаментах, курируемых назначенным на прошлой неделе первым замом губернатора ЯНАО Ириной Новоселовой, планируются кадровые решения. Как рассказали URA.RU инсайдеры в органах власти региона, больше всего вопросов у руководства накопилось к работе департаментов образования и социальной защиты населения. «К момент обновления губернатором ЯНАО Артюховым окружного кабмина в правительстве больше всего вопросов было именно к соцблоку, Возможно в отношении глав депобразования и депсоцзащиты последуют кадровые решения», — сообщили собеседники во властны структурах. По словам инсайдера, бывший куратор соцблока Татьяна Бучкова не решила накопившихся в подведах проблем. Якобы именно с этим было связано решение губернатора в новом составе правительства доверить кураторство возведенной в ранг первого зама глав региона Ирине Новоселовой Редакция попросила представителей правительства ЯНАО подтвердить или опровергнуть данную информацию. В пресс-службе от комментариев воздержались.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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