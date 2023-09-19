19 сентября 2023

Картаполов: частичная мобилизация в России позволила реформировать военкоматы

© Служба новостей «URA.RU»
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Андрей Картаполов рассказал об уроках частичной мобилизации Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Благодаря частичной мобилизации в России удалось провести реформу военкоматов. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Основным итогом частичной мобилизации стало усовершенствование нашей системы призыва. Отсюда, например, — масштабная кампания по цифровизации военкоматов, которая сейчас развернулась по всей России», — сообщил Картаполов в интервью «Парламентской газете».

По его словам, последняя масштабная мобилизация проводилась в 1941 году. Картаполов добавил, что с тех пор технологии развивались быстрыми темпами, а в мобилизационной системе копились проблемы. По результатам частичной мобилизации удалось извлечь необходимые уроки и в настоящее время военкоматы реформируются.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что военкоматы в России необходимо приводить в порядок. Глава Минобороны объявил о запуске проекта по обновлению военкоматов и указал, что они должны быть современными, чтобы гражданам хотелось приходить туда «по желанию», пишет «Национальная служба новостей».

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Благодаря частичной мобилизации в России удалось провести реформу военкоматов. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Основным итогом частичной мобилизации стало усовершенствование нашей системы призыва. Отсюда, например, — масштабная кампания по цифровизации военкоматов, которая сейчас развернулась по всей России», — сообщил Картаполов в интервью «Парламентской газете». По его словам, последняя масштабная мобилизация проводилась в 1941 году. Картаполов добавил, что с тех пор технологии развивались быстрыми темпами, а в мобилизационной системе копились проблемы. По результатам частичной мобилизации удалось извлечь необходимые уроки и в настоящее время военкоматы реформируются. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что военкоматы в России необходимо приводить в порядок. Глава Минобороны объявил о запуске проекта по обновлению военкоматов и указал, что они должны быть современными, чтобы гражданам хотелось приходить туда «по желанию», пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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