Картаполов: частичная мобилизация в России позволила реформировать военкоматы

Благодаря частичной мобилизации в России удалось провести реформу военкоматов. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«Основным итогом частичной мобилизации стало усовершенствование нашей системы призыва. Отсюда, например, — масштабная кампания по цифровизации военкоматов, которая сейчас развернулась по всей России», — сообщил Картаполов в интервью «Парламентской газете».
По его словам, последняя масштабная мобилизация проводилась в 1941 году. Картаполов добавил, что с тех пор технологии развивались быстрыми темпами, а в мобилизационной системе копились проблемы. По результатам частичной мобилизации удалось извлечь необходимые уроки и в настоящее время военкоматы реформируются.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что военкоматы в России необходимо приводить в порядок. Глава Минобороны объявил о запуске проекта по обновлению военкоматов и указал, что они должны быть современными, чтобы гражданам хотелось приходить туда «по желанию», пишет «Национальная служба новостей».
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