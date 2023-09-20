Пушилин заявил о стабилизации на горячем участке фронта

Пушилин: в Работино ситуация стабилизируется

20 сентября 2023 в 12:27 Размер текста - 17 +

В Работино ситуация стабилизируется, уточнил Денис Пушилин Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военная обстановка в селе Работино Запорожской области начала стабилизироваться. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. «Ситуация в Работино начинает стабилизироваться», — подчеркнул Денис Пушилин в эфире программы Словьев Life. На протяжении нескольких месяцев это был наиболее горячий участок фронта. Вооруженные силы Украины атакуют Работино на протяжении более двух месяцев. URA.RU сообщало, чем Работино важно для России и Украины.

Военная обстановка в селе Работино Запорожской области начала стабилизироваться. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. «Ситуация в Работино начинает стабилизироваться», — подчеркнул Денис Пушилин в эфире программы Словьев Life. На протяжении нескольких месяцев это был наиболее горячий участок фронта. Вооруженные силы Украины атакуют Работино на протяжении более двух месяцев. URA.RU сообщало, чем Работино важно для России и Украины.