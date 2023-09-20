Спасатели оказались под завалами дома в Балашихе. Видео

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Трое спасателей оказались под завалами дома в Балашихе Фото:
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В Балашихе произошел взрыв газа в жилом доме

Под завалами дома в Балашихе оказались трое спасателей. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

«Под завалами оказались трое спасателей», — передает агентство. Это произошло после повторного обрушения.

До этого спасатели рассказывали о матери с ребенком, которые оказались под завалами. В результате взрыва газа в доме Балашихе погибли трое человек.

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Под завалами дома в Балашихе оказались трое спасателей. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий. «Под завалами оказались трое спасателей», — передает агентство. Это произошло после повторного обрушения. До этого спасатели рассказывали о матери с ребенком, которые оказались под завалами. В результате взрыва газа в доме Балашихе погибли трое человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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