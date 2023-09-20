Трое спасателей оказались под завалами дома в Балашихе
новость из сюжетаВ Балашихе произошел взрыв газа в жилом доме
Под завалами дома в Балашихе оказались трое спасателей. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
«Под завалами оказались трое спасателей», — передает агентство. Это произошло после повторного обрушения.
До этого спасатели рассказывали о матери с ребенком, которые оказались под завалами. В результате взрыва газа в доме Балашихе погибли трое человек.
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