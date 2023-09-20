В московском ТЦ, где погибли 4 человека, вновь прорвало трубы. Видео

В московском ТЦ «Времена года» прорвало трубы
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Последствия взрыва газового баллона в доме № 32 на улице Циолковского. Екатеринбург, мчс, пожарная машина
В ТЦ «Времена года» вновь прорвало трубу Фото:

В московском торговом центре «Времена года» второй раз прорвало трубы, пишет telegram-канал Shot. Ранее это произошло в конце июля, когда из-за происшествия погибли четыре человека.

В Москве эвакуируют ТЦ «Времена года» — по данным SHOT, его начало топить из-за прорыва трубы», — написали в telegram-канале. Уточняется, что в результате происшествия были затоплены несколько магазинов.

Ранее о прорыве трубы в ТЦ «Времена года» сообщалось 22 июля. Тогда из-за инцидента погибли четыре человека и 11 граждан были госпитализированы. Позже стало известно, что главный компании, обслуживающей торговый центр, Евгений Боткин был отправлен под домашний арест до 24 сентября.

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В московском торговом центре «Времена года» второй раз прорвало трубы, пишет telegram-канал Shot. Ранее это произошло в конце июля, когда из-за происшествия погибли четыре человека. В Москве эвакуируют ТЦ «Времена года» — по данным SHOT, его начало топить из-за прорыва трубы», — написали в telegram-канале. Уточняется, что в результате происшествия были затоплены несколько магазинов. Ранее о прорыве трубы в ТЦ «Времена года» сообщалось 22 июля. Тогда из-за инцидента погибли четыре человека и 11 граждан были госпитализированы. Позже стало известно, что главный компании, обслуживающей торговый центр, Евгений Боткин был отправлен под домашний арест до 24 сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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