В московском ТЦ, где погибли 4 человека, вновь прорвало трубы. Видео В московском ТЦ «Времена года» прорвало трубы 20 сентября 2023 в 15:23 Размер текста - 17 + В ТЦ «Времена года» вновь прорвало трубу Фото: Илья Московец © URA.RU В московском торговом центре «Времена года» второй раз прорвало трубы, пишет telegram-канал Shot. Ранее это произошло в конце июля, когда из-за происшествия погибли четыре человека. В Москве эвакуируют ТЦ «Времена года» — по данным SHOT, его начало топить из-за прорыва трубы», — написали в telegram-канале. Уточняется, что в результате происшествия были затоплены несколько магазинов. Ранее о прорыве трубы в ТЦ «Времена года» сообщалось 22 июля. Тогда из-за инцидента погибли четыре человека и 11 граждан были госпитализированы. Позже стало известно, что главный компании, обслуживающей торговый центр, Евгений Боткин был отправлен под домашний арест до 24 сентября. В московском торговом центре «Времена года» второй раз прорвало трубы, пишет telegram-канал Shot. Ранее это произошло в конце июля, когда из-за происшествия погибли четыре человека. В Москве эвакуируют ТЦ «Времена года» — по данным SHOT, его начало топить из-за прорыва трубы», — написали в telegram-канале. Уточняется, что в результате происшествия были затоплены несколько магазинов. Ранее о прорыве трубы в ТЦ «Времена года» сообщалось 22 июля. Тогда из-за инцидента погибли четыре человека и 11 граждан были госпитализированы. Позже стало известно, что главный компании, обслуживающей торговый центр, Евгений Боткин был отправлен под домашний арест до 24 сентября. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям