В московском торговом центре «Времена года» второй раз прорвало трубы, пишет telegram-канал Shot. Ранее это произошло в конце июля, когда из-за происшествия погибли четыре человека.
В Москве эвакуируют ТЦ «Времена года» — по данным SHOT, его начало топить из-за прорыва трубы», — написали в telegram-канале. Уточняется, что в результате происшествия были затоплены несколько магазинов.
Ранее о прорыве трубы в ТЦ «Времена года» сообщалось 22 июля. Тогда из-за инцидента погибли четыре человека и 11 граждан были госпитализированы. Позже стало известно, что главный компании, обслуживающей торговый центр, Евгений Боткин был отправлен под домашний арест до 24 сентября.
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