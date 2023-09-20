Мобильные операторы заставляют тюменцев давать согласие на смс-рекламу

Тюменских абонентов сотовой связи заставляют соглашаться на получение рекламных смс-рассылок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Региональное управление ФАС по Тюменской области заподозрило операторов мобильной связи в том, что они принудительно заставляют своих абонентов давать согласие на получение рекламных смс-рассылок. Информация об этом указана в отчете ведомства региональному парламенту (имеется в распоряжении редакции).

«Антимонопольный орган начал отмечать, что рекламная смс-рассылка стала производиться с санкции самих операторов связи. То есть, операторы связи стали активнее оказывать заказчикам услуги коммерческой рассылки своим же абонентам, при этом согласия на получение такой рассылки стали являться условием оказания услуг связи, и абонент не может отказаться от данных условий при заключении договора», — указано в отчете УФАС по Тюменской области перед депутатами областной думы.

В 2022 году специалистами тюменского УФАС было рассмотрено 77 жалоб на телефонную и смс-рекламу, на получение которой абоненты не давали согласие. Антимонопольной службой возбуждено 22 дела. «Оставление без рассмотрения большого количества обращений граждан связано исключительно с непредоставлением необходимых доказательств и сведений, к которым относятся: скриншот смс-сообщения или аудиозапись рекламного звонка; сведения о времени, дате и месте поступления рекламной информации, сведения о том, с какого номера и на какой абонентский номер поступила реклама, а также заявление о согласии абонента на получение антимонопольным органом необходимых сведений», — указано в отчете ФАС.

В региональное управление ФАС по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.