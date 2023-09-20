Александр Моор внес предложение по развитию российской экономики

Тюменский губернатор отметил важность создания в РФ нефтесервисных компаний
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Тюменский нефтегазовый форум. Тюмень, моор александр
Александр Моор выступил на пленарной сессии TNF Фото:

Создание в России своих крупных нефтесервисных компаний поможет стране выйти на международный рынок в этой сфере. Об этом в ходе Промышленно-энергетического форума заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Они будут создавать спрос на новое оборудование и технологии. Решить эту задачу на региональном уровне очень сложно, но мы могли бы, используя инструментарий нормативного регулирования, налогового стимулирования, финансовой поддержки, дать возможность, учитывая компетенции нашей страны в этой сфере, вырастить несколько нефтесервисных компаний, которые, заполнив российский рынок, могли бы выйти и на международный», — приводит слова губернатора Моора информационный центр правительства Тюменской области.

Заявление глава региона сделал в рамках своего выступления на пленарной сессии «Технологический суверенитет: новые возможности для промышленности» форума TNF. 20 сентября в его программе, в числе прочего, межведомственное совещание «Машиностроение для нефтегазовой промышленности».

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Создание в России своих крупных нефтесервисных компаний поможет стране выйти на международный рынок в этой сфере. Об этом в ходе Промышленно-энергетического форума заявил губернатор Тюменской области Александр Моор. «Они будут создавать спрос на новое оборудование и технологии. Решить эту задачу на региональном уровне очень сложно, но мы могли бы, используя инструментарий нормативного регулирования, налогового стимулирования, финансовой поддержки, дать возможность, учитывая компетенции нашей страны в этой сфере, вырастить несколько нефтесервисных компаний, которые, заполнив российский рынок, могли бы выйти и на международный», — приводит слова губернатора Моора информационный центр правительства Тюменской области. Заявление глава региона сделал в рамках своего выступления на пленарной сессии «Технологический суверенитет: новые возможности для промышленности» форума TNF. 20 сентября в его программе, в числе прочего, межведомственное совещание «Машиностроение для нефтегазовой промышленности».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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