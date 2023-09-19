19 сентября 2023

Жители ХМАО урезают расходы на ипотечное жилье

В ХМАО средняя сумма ипотечных кредитов сократилась на 6%
© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Ханты-Мансийск, жилье, недвижимость, квартира, дом
Средний чек жилищного кредита в ХМАО сократился на 6% Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе упали объемы ипотечного кредитования. С начала года средний чек жилищного кредита сократился на 6%. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ВТБ.

«В ХМАО-Югре средний чек по ипотеке — 5 миллионов рублей, он сократился на 6% с января 2023», — сообщили представители банка. При этом в среднем по стране размер жилищного кредита составляет около 5,2 млн рублей. Это сопоставимо с уровнем кредитования населения в начале года.

В основном клиенты берут льготные ипотеки, покупая жилье в новостройках. Только в сентябре доля жилищных кредитов с господдержкой составила 56%.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО массово бросились оформлять ипотеку. За август югорчане оформили рекордную сумму жилищных кредитов.

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В Ханты-Мансийском автономном округе упали объемы ипотечного кредитования. С начала года средний чек жилищного кредита сократился на 6%. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ВТБ. «В ХМАО-Югре средний чек по ипотеке — 5 миллионов рублей, он сократился на 6% с января 2023», — сообщили представители банка. При этом в среднем по стране размер жилищного кредита составляет около 5,2 млн рублей. Это сопоставимо с уровнем кредитования населения в начале года. В основном клиенты берут льготные ипотеки, покупая жилье в новостройках. Только в сентябре доля жилищных кредитов с господдержкой составила 56%. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО массово бросились оформлять ипотеку. За август югорчане оформили рекордную сумму жилищных кредитов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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