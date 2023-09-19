Жители ХМАО урезают расходы на ипотечное жилье

В Ханты-Мансийском автономном округе упали объемы ипотечного кредитования. С начала года средний чек жилищного кредита сократился на 6%. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ВТБ.
«В ХМАО-Югре средний чек по ипотеке — 5 миллионов рублей, он сократился на 6% с января 2023», — сообщили представители банка. При этом в среднем по стране размер жилищного кредита составляет около 5,2 млн рублей. Это сопоставимо с уровнем кредитования населения в начале года.
В основном клиенты берут льготные ипотеки, покупая жилье в новостройках. Только в сентябре доля жилищных кредитов с господдержкой составила 56%.
Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО массово бросились оформлять ипотеку. За август югорчане оформили рекордную сумму жилищных кредитов.
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