Жители ХМАО урезают расходы на ипотечное жилье

В ХМАО средняя сумма ипотечных кредитов сократилась на 6%

Средний чек жилищного кредита в ХМАО сократился на 6% Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Ханты-Мансийском автономном округе упали объемы ипотечного кредитования. С начала года средний чек жилищного кредита сократился на 6%. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ВТБ.

«В ХМАО-Югре средний чек по ипотеке — 5 миллионов рублей, он сократился на 6% с января 2023», — сообщили представители банка. При этом в среднем по стране размер жилищного кредита составляет около 5,2 млн рублей. Это сопоставимо с уровнем кредитования населения в начале года.

В основном клиенты берут льготные ипотеки, покупая жилье в новостройках. Только в сентябре доля жилищных кредитов с господдержкой составила 56%.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО массово бросились оформлять ипотеку. За август югорчане оформили рекордную сумму жилищных кредитов.