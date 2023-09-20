Угрожавшего журналистам России представителя ВСУ уволили

21 сентября 2023 в 01:36 Размер текста - 17 +

Сержанта Сару Эштон-Чирилло отстранили от должности из-за угроз Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Официального представителя Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины (СТО ВСУ) сержанта Сару Эштон-Чирилло отстранили от должности из-за уроз в адрес российских журналистов. Против нее было начато расследование. Об этом сообщила пресс-служба СТО ВСУ. «Заявления сержанта Эштон-Чирилло в последние дни не были одобрены командованием СТО или командованием ВСУ. Командование СТО проведет официальное расследование обстоятельств этих заявлений. Будут приняты соответствующие решения. Эштон-Чирилло будет немедленно отстранен на время расследования», — пишет пресс-служба СТО ВСУ в соцсети X («икс», ранее Twitter). Ранее журналист Александр Коц в своем telegram-канале опубликовал часть обращения трансгендерного официального представителя Сары Эштон-Чирилло, где та высказала угрозы в адрес представителей российских СМИ. Власти РФ были возмущены обещаниями расправы, передает РТ. Как отмечалось, официальный представитель выступила с заявлениями, в которых содержатся прямые призывы к убийству сотрудников российских медиа, государственных и общественных структур, участвующих в освещении хода СВО.

Официального представителя Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины (СТО ВСУ) сержанта Сару Эштон-Чирилло отстранили от должности из-за уроз в адрес российских журналистов. Против нее было начато расследование. Об этом сообщила пресс-служба СТО ВСУ. «Заявления сержанта Эштон-Чирилло в последние дни не были одобрены командованием СТО или командованием ВСУ. Командование СТО проведет официальное расследование обстоятельств этих заявлений. Будут приняты соответствующие решения. Эштон-Чирилло будет немедленно отстранен на время расследования», — пишет пресс-служба СТО ВСУ в соцсети X («икс», ранее Twitter). Ранее журналист Александр Коц в своем telegram-канале опубликовал часть обращения трансгендерного официального представителя Сары Эштон-Чирилло, где та высказала угрозы в адрес представителей российских СМИ. Власти РФ были возмущены обещаниями расправы, передает РТ. Как отмечалось, официальный представитель выступила с заявлениями, в которых содержатся прямые призывы к убийству сотрудников российских медиа, государственных и общественных структур, участвующих в освещении хода СВО.