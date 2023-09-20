20 сентября 2023

Угрожавшего журналистам России представителя ВСУ уволили

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Представление Президентом России Владимиром Путиным Дмитрия Медведева на должность Премьер-министра в Государственной Думе. Москва, пресса, сми, государственная дума, журналисты, триколор, флаг россии, телеканалы, медиа, микрофоны
Сержанта Сару Эштон-Чирилло отстранили от должности из-за угроз Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Официального представителя Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины (СТО ВСУ) сержанта Сару Эштон-Чирилло отстранили от должности из-за уроз в адрес российских журналистов. Против нее было начато расследование. Об этом сообщила пресс-служба СТО ВСУ.

«Заявления сержанта Эштон-Чирилло в последние дни не были одобрены командованием СТО или командованием ВСУ. Командование СТО проведет официальное расследование обстоятельств этих заявлений. Будут приняты соответствующие решения. Эштон-Чирилло будет немедленно отстранен на время расследования», — пишет пресс-служба СТО ВСУ в соцсети X («икс», ранее Twitter).

Ранее журналист Александр Коц в своем telegram-канале опубликовал часть обращения трансгендерного официального представителя Сары Эштон-Чирилло, где та высказала угрозы в адрес представителей российских СМИ. Власти РФ были возмущены обещаниями расправы, передает РТ. Как отмечалось, официальный представитель выступила с заявлениями, в которых содержатся прямые призывы к убийству сотрудников российских медиа, государственных и общественных структур, участвующих в освещении хода СВО.

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Официального представителя Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины (СТО ВСУ) сержанта Сару Эштон-Чирилло отстранили от должности из-за уроз в адрес российских журналистов. Против нее было начато расследование. Об этом сообщила пресс-служба СТО ВСУ. «Заявления сержанта Эштон-Чирилло в последние дни не были одобрены командованием СТО или командованием ВСУ. Командование СТО проведет официальное расследование обстоятельств этих заявлений. Будут приняты соответствующие решения. Эштон-Чирилло будет немедленно отстранен на время расследования», — пишет пресс-служба СТО ВСУ в соцсети X («икс», ранее Twitter). Ранее журналист Александр Коц в своем telegram-канале опубликовал часть обращения трансгендерного официального представителя Сары Эштон-Чирилло, где та высказала угрозы в адрес представителей российских СМИ. Власти РФ были возмущены обещаниями расправы, передает РТ. Как отмечалось, официальный представитель выступила с заявлениями, в которых содержатся прямые призывы к убийству сотрудников российских медиа, государственных и общественных структур, участвующих в освещении хода СВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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