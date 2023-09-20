В Курганской области резко подорожал бензин и дизель

Свердловскстат зафиксировал новый рост цен на топливо в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области за неделю почти на 2% выросли цены на бензин марки АИ-92 и дизельное топливо. Свежие данные опубликованы на сайте Свердловскстата.

«По данным на 18 сентября, средняя цена на бензин марки АИ-92 выросла составила 48,62 рублей за литр, что на 1,89%больше по сравнению с ценой на 11 сентября. Средняя цена литра дизельного топлива составила 62,72 рублей, дороже на 1,65%», — указано в еженедельной регистрации потребительских цен Свердловскстата.

Бензин марок АИ-95 и АИ-98 подорожал примерно на 1%. Средняя цена на это топливо составила 52,47 рублей и 65,20 рублей соответственно.

URA.RU писало о повышении цен на топливо в Курганской области в июле 2023 года. Тогда цена одного литра бензина марки АИ-95 была 50,49 рублей, АИ-98 — 61,54 рубля, а дизеля — 57,77 рублей.