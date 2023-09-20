В пермской зоне высадки НЛО разрушается памятник инопланетянину. Фото

21 сентября 2023 в 13:39 Размер текста - 17 +

Туристы обеспокоены тем, что памятник инопланетянину в аномальной зоне начал разрушаться Фото: Алексей Глазырин © URA.RU В селе Молебка Пермского края, рядом с которым расположена известная аномальная зона, разрушается памятник инопланетянину. На это обратили внимание туристы, посетившие на днях загадочную территорию. Они сделали несколько фотографий, которые опубликовало сообщество «Образ-Молебка» в соцсети «ВКонтакте». «Вот и братья белорусы начали посещать М-Зону! Да, и надо бы отреставрировать Алешу, а то совсем скоро рассыпется!» — сказано в посте, который опубликован в соцсети. URA.RU направило запрос в администрацию Усть-Кишертского округа, которая следит за сохранностью указанного памятника. Получить оперативный ответ мэрии агентству не удалось. Аномальная зона в Молебке, также известная как М-ский треугольник, уже несколько десятилетий привлекает к себе уфологов, исследователей, ученых и туристов из разных уголков России и зарубежья. Посетители зоны неоднократно наблюдали здесь неопознанные летающие объекты — светящиеся шары, летающие тарелки. Некоторые из них удалось запечатлеть на фото. Памятник инопланетянину открыли в Молебке в 2011 году. Композиция на бетонном постаменте, изготовленная мастером Виктором Сазановым, полюбилась местным жителям и туристам. Они дали ей негласное название «Алешенька». Туристы обратили внимание, что памятник инопланетянину начал разрушаться Фото: собщество «Образ-Молебка», «ВКонтакте» https://vk.com/obraz_molebka Посетители аномальной зоны оставляют на памятнике монетки, чтобы вернуться сюда вновь Фото: собщество «Образ-Молебка», «ВКонтакте» https://vk.com/obraz_molebka Часть бетонного постамента, на котором установлен Алешенька, откололась Фото: собщество «Образ-Молебка», «ВКонтакте» https://vk.com/obraz_molebka

В селе Молебка Пермского края, рядом с которым расположена известная аномальная зона, разрушается памятник инопланетянину. На это обратили внимание туристы, посетившие на днях загадочную территорию. Они сделали несколько фотографий, которые опубликовало сообщество «Образ-Молебка» в соцсети «ВКонтакте». «Вот и братья белорусы начали посещать М-Зону! Да, и надо бы отреставрировать Алешу, а то совсем скоро рассыпется!» — сказано в посте, который опубликован в соцсети. URA.RU направило запрос в администрацию Усть-Кишертского округа, которая следит за сохранностью указанного памятника. Получить оперативный ответ мэрии агентству не удалось. Аномальная зона в Молебке, также известная как М-ский треугольник, уже несколько десятилетий привлекает к себе уфологов, исследователей, ученых и туристов из разных уголков России и зарубежья. Посетители зоны неоднократно наблюдали здесь неопознанные летающие объекты — светящиеся шары, летающие тарелки. Некоторые из них удалось запечатлеть на фото. Памятник инопланетянину открыли в Молебке в 2011 году. Композиция на бетонном постаменте, изготовленная мастером Виктором Сазановым, полюбилась местным жителям и туристам. Они дали ей негласное название «Алешенька».