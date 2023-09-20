В селе Молебка Пермского края, рядом с которым расположена известная аномальная зона, разрушается памятник инопланетянину. На это обратили внимание туристы, посетившие на днях загадочную территорию. Они сделали несколько фотографий, которые опубликовало сообщество «Образ-Молебка» в соцсети «ВКонтакте».
«Вот и братья белорусы начали посещать М-Зону! Да, и надо бы отреставрировать Алешу, а то совсем скоро рассыпется!» — сказано в посте, который опубликован в соцсети. URA.RU направило запрос в администрацию Усть-Кишертского округа, которая следит за сохранностью указанного памятника. Получить оперативный ответ мэрии агентству не удалось.
Аномальная зона в Молебке, также известная как М-ский треугольник, уже несколько десятилетий привлекает к себе уфологов, исследователей, ученых и туристов из разных уголков России и зарубежья. Посетители зоны неоднократно наблюдали здесь неопознанные летающие объекты — светящиеся шары, летающие тарелки. Некоторые из них удалось запечатлеть на фото.
Памятник инопланетянину открыли в Молебке в 2011 году. Композиция на бетонном постаменте, изготовленная мастером Виктором Сазановым, полюбилась местным жителям и туристам. Они дали ей негласное название «Алешенька».
Туристы обратили внимание, что памятник инопланетянину начал разрушаться
В селе Молебка Пермского края, рядом с которым расположена известная аномальная зона, разрушается памятник инопланетянину. На это обратили внимание туристы, посетившие на днях загадочную территорию. Они сделали несколько фотографий, которые опубликовало сообщество «Образ-Молебка» в соцсети «ВКонтакте». «Вот и братья белорусы начали посещать М-Зону! Да, и надо бы отреставрировать Алешу, а то совсем скоро рассыпется!» — сказано в посте, который опубликован в соцсети. URA.RU направило запрос в администрацию Усть-Кишертского округа, которая следит за сохранностью указанного памятника. Получить оперативный ответ мэрии агентству не удалось. Аномальная зона в Молебке, также известная как М-ский треугольник, уже несколько десятилетий привлекает к себе уфологов, исследователей, ученых и туристов из разных уголков России и зарубежья. Посетители зоны неоднократно наблюдали здесь неопознанные летающие объекты — светящиеся шары, летающие тарелки. Некоторые из них удалось запечатлеть на фото. Памятник инопланетянину открыли в Молебке в 2011 году. Композиция на бетонном постаменте, изготовленная мастером Виктором Сазановым, полюбилась местным жителям и туристам. Они дали ей негласное название «Алешенька».