20 сентября 2023

В пермской зоне высадки НЛО разрушается памятник инопланетянину. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Молебка. Пермь, село молебка, памятник инопланетянину
Туристы обеспокоены тем, что памятник инопланетянину в аномальной зоне начал разрушаться Фото:

В селе Молебка Пермского края, рядом с которым расположена известная аномальная зона, разрушается памятник инопланетянину. На это обратили внимание туристы, посетившие на днях загадочную территорию. Они сделали несколько фотографий, которые опубликовало сообщество «Образ-Молебка» в соцсети «ВКонтакте».

«Вот и братья белорусы начали посещать М-Зону! Да, и надо бы отреставрировать Алешу, а то совсем скоро рассыпется!» — сказано в посте, который опубликован в соцсети. URA.RU направило запрос в администрацию Усть-Кишертского округа, которая следит за сохранностью указанного памятника. Получить оперативный ответ мэрии агентству не удалось.

Аномальная зона в Молебке, также известная как М-ский треугольник, уже несколько десятилетий привлекает к себе уфологов, исследователей, ученых и туристов из разных уголков России и зарубежья. Посетители зоны неоднократно наблюдали здесь неопознанные летающие объекты — светящиеся шары, летающие тарелки. Некоторые из них удалось запечатлеть на фото.

Памятник инопланетянину открыли в Молебке в 2011 году. Композиция на бетонном постаменте, изготовленная мастером Виктором Сазановым, полюбилась местным жителям и туристам. Они дали ей негласное название «Алешенька».

Туристы обратили внимание, что памятник инопланетянину начал разрушаться
Туристы обратили внимание, что памятник инопланетянину начал разрушаться
Фото:
Посетители аномальной зоны оставляют на памятнике монетки, чтобы вернуться сюда вновь
Посетители аномальной зоны оставляют на памятнике монетки, чтобы вернуться сюда вновь
Фото:
Часть бетонного постамента, на котором установлен Алешенька, откололась
Часть бетонного постамента, на котором установлен Алешенька, откололась
Фото:

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В селе Молебка Пермского края, рядом с которым расположена известная аномальная зона, разрушается памятник инопланетянину. На это обратили внимание туристы, посетившие на днях загадочную территорию. Они сделали несколько фотографий, которые опубликовало сообщество «Образ-Молебка» в соцсети «ВКонтакте». «Вот и братья белорусы начали посещать М-Зону! Да, и надо бы отреставрировать Алешу, а то совсем скоро рассыпется!» — сказано в посте, который опубликован в соцсети. URA.RU направило запрос в администрацию Усть-Кишертского округа, которая следит за сохранностью указанного памятника. Получить оперативный ответ мэрии агентству не удалось. Аномальная зона в Молебке, также известная как М-ский треугольник, уже несколько десятилетий привлекает к себе уфологов, исследователей, ученых и туристов из разных уголков России и зарубежья. Посетители зоны неоднократно наблюдали здесь неопознанные летающие объекты — светящиеся шары, летающие тарелки. Некоторые из них удалось запечатлеть на фото. Памятник инопланетянину открыли в Молебке в 2011 году. Композиция на бетонном постаменте, изготовленная мастером Виктором Сазановым, полюбилась местным жителям и туристам. Они дали ей негласное название «Алешенька».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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