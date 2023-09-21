21 сентября 2023

Пермячка избила подругу за отказ быть крестной у ее дочери

© Служба новостей «URA.RU»
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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, прокурор, приговор, закон, обвинение, преступление, правосудие, суд
Пермячка хотела быть крестной у дочери подруги, но после отказа избила ее Фото:

Жительница города Очер Пермского края жестоко избила подругу за то, что она выбрала другую крестную мать для своей дочери. Об этом говорится в судебных материалах.

«В ходе совместного распития алкоголя подсудимая узнала о том, что ее подруга отказывает ей в праве быть крестной матерью своей дочери. Женщина нанесла не менее восьми ударов потерпевшей и таскала ее за волосы», — указано в материалах, опубликованных на сайте Очерского районного суда.

На суде женщина признала вину лишь частично, поскольку не согласилась с количеством нанесенных подруге ударов. Она извинилась за случившееся и перечислила подруге пять тысяч рублей в счет возмещения вреда. Суд приговорил несостоявшуюся крестную мать к 400 часам обязательных работ.

Ранее в Пермском крае попала под суд девушка, которая ранила молодого человека разбитой об асфальт бутылкой. Ей не понравилось, что 19-летний чернушанин претендовал на такси, которое она заказала.

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Жительница города Очер Пермского края жестоко избила подругу за то, что она выбрала другую крестную мать для своей дочери. Об этом говорится в судебных материалах. «В ходе совместного распития алкоголя подсудимая узнала о том, что ее подруга отказывает ей в праве быть крестной матерью своей дочери. Женщина нанесла не менее восьми ударов потерпевшей и таскала ее за волосы», — указано в материалах, опубликованных на сайте Очерского районного суда. На суде женщина признала вину лишь частично, поскольку не согласилась с количеством нанесенных подруге ударов. Она извинилась за случившееся и перечислила подруге пять тысяч рублей в счет возмещения вреда. Суд приговорил несостоявшуюся крестную мать к 400 часам обязательных работ. Ранее в Пермском крае попала под суд девушка, которая ранила молодого человека разбитой об асфальт бутылкой. Ей не понравилось, что 19-летний чернушанин претендовал на такси, которое она заказала.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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