Захарова обвинила главу ЕК в клевете

Захарова: глава ЕК фон дер Ляйен солгала, возложив вину за Хиросиму на Россию

22 сентября 2023 в 07:08 Размер текста - 17 +

Захарова уличила фон дер Ляйен во лжи о Хиросиме Фото: Георгий Бергал © URA.RU Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен солгала, обвинив Россию в трагедии Хиросимы. Такое мнение высказала представить МИД РФ Мария Захарова. «Фигурантка крупнейших в истории ЕС коррупционных скандалов возложила трагедию Хиросимы… на Россию», — написала Захарова в Telegram. Она пояснила, что глава ЕК хвалила главу японского правительства за помощь Украине, выразила сочувствие из-за погибших родственников, а также напомнила, что Россия якобы собирается вновь использовать ядерное оружие. 6 августа 1945 года примерно в 08:15 утра самолет В-29 американских ВВС беспрепятственно пролетел над центром Хиросимы и сбросил на город четырехтонную урановую бомбу «Малыш» (Little Boy). При взрывах двух бомб погибли около 220 тысяч человек, и еще более 200 тысяч умерли из-за смертельных доз радиационного излучения. Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш вновь «забыл» о том, кто сбросил ядерные бомбы на Хиросиму и Нагасаки.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен солгала, обвинив Россию в трагедии Хиросимы. Такое мнение высказала представить МИД РФ Мария Захарова. «Фигурантка крупнейших в истории ЕС коррупционных скандалов возложила трагедию Хиросимы… на Россию», — написала Захарова в Telegram. Она пояснила, что глава ЕК хвалила главу японского правительства за помощь Украине, выразила сочувствие из-за погибших родственников, а также напомнила, что Россия якобы собирается вновь использовать ядерное оружие. 6 августа 1945 года примерно в 08:15 утра самолет В-29 американских ВВС беспрепятственно пролетел над центром Хиросимы и сбросил на город четырехтонную урановую бомбу «Малыш» (Little Boy). При взрывах двух бомб погибли около 220 тысяч человек, и еще более 200 тысяч умерли из-за смертельных доз радиационного излучения. Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш вновь «забыл» о том, кто сбросил ядерные бомбы на Хиросиму и Нагасаки.