Захарова обвинила главу ЕК в клевете

Захарова: глава ЕК фон дер Ляйен солгала, возложив вину за Хиросиму на Россию
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Люберцы-400. Подготока к юбилею - пресс центр ТАСС. Москва , захарова мария
Захарова уличила фон дер Ляйен во лжи о Хиросиме Фото:

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен солгала, обвинив Россию в трагедии Хиросимы. Такое мнение высказала представить МИД РФ Мария Захарова.

«Фигурантка крупнейших в истории ЕС коррупционных скандалов возложила трагедию Хиросимы… на Россию», — написала Захарова в Telegram. Она пояснила, что глава ЕК хвалила главу японского правительства за помощь Украине, выразила сочувствие из-за погибших родственников, а также напомнила, что Россия якобы собирается вновь использовать ядерное оружие.

6 августа 1945 года примерно в 08:15 утра самолет В-29 американских ВВС беспрепятственно пролетел над центром Хиросимы и сбросил на город четырехтонную урановую бомбу «Малыш» (Little Boy). При взрывах двух бомб погибли около 220 тысяч человек, и еще более 200 тысяч умерли из-за смертельных доз радиационного излучения. Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш вновь «забыл» о том, кто сбросил ядерные бомбы на Хиросиму и Нагасаки.

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен солгала, обвинив Россию в трагедии Хиросимы. Такое мнение высказала представить МИД РФ Мария Захарова. «Фигурантка крупнейших в истории ЕС коррупционных скандалов возложила трагедию Хиросимы… на Россию», — написала Захарова в Telegram. Она пояснила, что глава ЕК хвалила главу японского правительства за помощь Украине, выразила сочувствие из-за погибших родственников, а также напомнила, что Россия якобы собирается вновь использовать ядерное оружие. 6 августа 1945 года примерно в 08:15 утра самолет В-29 американских ВВС беспрепятственно пролетел над центром Хиросимы и сбросил на город четырехтонную урановую бомбу «Малыш» (Little Boy). При взрывах двух бомб погибли около 220 тысяч человек, и еще более 200 тысяч умерли из-за смертельных доз радиационного излучения. Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш вновь «забыл» о том, кто сбросил ядерные бомбы на Хиросиму и Нагасаки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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