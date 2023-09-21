21 сентября 2023

Пермский аэропорт приостановил работу

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт "Большое Савино". Пермь., большое савино
Сейчас из Перми невозможно вылететь Фото:

Аэропорт Перми приостановил работу. Временно не вылетают и не приземляются самолеты. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Большое Савино.

«На данный момент аэродром Большое Савино закрыт на прием и отправление воздушных судов», — рассказали в пресс-службе. Это связано с тем, что борт турецких авиалиний выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Ранее URA.RU сообщало, что инцидент произошел с летевшим из Антальи боингом. В этот момент на борту самолета было более 170 пассажиров.

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Аэропорт Перми приостановил работу. Временно не вылетают и не приземляются самолеты. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Большое Савино. «На данный момент аэродром Большое Савино закрыт на прием и отправление воздушных судов», — рассказали в пресс-службе. Это связано с тем, что борт турецких авиалиний выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Ранее URA.RU сообщало, что инцидент произошел с летевшим из Антальи боингом. В этот момент на борту самолета было более 170 пассажиров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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