Пермский аэропорт приостановил работу

Сейчас из Перми невозможно вылететь
Аэропорт Перми приостановил работу. Временно не вылетают и не приземляются самолеты. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Большое Савино.
«На данный момент аэродром Большое Савино закрыт на прием и отправление воздушных судов», — рассказали в пресс-службе. Это связано с тем, что борт турецких авиалиний выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Ранее URA.RU сообщало, что инцидент произошел с летевшим из Антальи боингом. В этот момент на борту самолета было более 170 пассажиров.
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