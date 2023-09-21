Пермский аэропорт приостановил работу

22 сентября 2023 в 15:08 Размер текста - 17 +

Сейчас из Перми невозможно вылететь Фото: Сергей Русанов © URA.RU Аэропорт Перми приостановил работу. Временно не вылетают и не приземляются самолеты. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Большое Савино. «На данный момент аэродром Большое Савино закрыт на прием и отправление воздушных судов», — рассказали в пресс-службе. Это связано с тем, что борт турецких авиалиний выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Ранее URA.RU сообщало, что инцидент произошел с летевшим из Антальи боингом. В этот момент на борту самолета было более 170 пассажиров.

Аэропорт Перми приостановил работу. Временно не вылетают и не приземляются самолеты. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Большое Савино. «На данный момент аэродром Большое Савино закрыт на прием и отправление воздушных судов», — рассказали в пресс-службе. Это связано с тем, что борт турецких авиалиний выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Ранее URA.RU сообщало, что инцидент произошел с летевшим из Антальи боингом. В этот момент на борту самолета было более 170 пассажиров.