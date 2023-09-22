Губернатор Курганской области (слева) отчитал фонд капремонта за подрядчиков из-за которых протекла крыша многоквартирного дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков лично приехал по жалобе жительницы многоквартирного дома на подрядчика, из-за которого протекла крыша. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«Галина Георгиевна обратилась напрямую ко мне с жалобой на действия подрядчика фонда капремонта, который, проводя ремонт дома, снял кровлю и оставил все без изоляции. Ситуация неуникальна, и тем более обидна — сколько можно своей ленью и тупостью обижать людей, даря им вместо заслуженного тепла и уюта испорченное жилье и настроение», — пишет Шумков. После дождя из-за некачественных работ квартиры пенсионерки и еще нескольких пострадавших залило водой.

Губернатор сделал замечание и предупредил руководство фонда капремонта, чтобы они «тщательнее следили за последствиями работ» подрядчиков и дал наставление «оставаться людьми». Также он попросил чиновников все исправить и принести извинения пострадавшей, ускоренно завести в дом газ, и дал администрации города рекомендацию включить дом в программу ремонта дворов в 2024 году.

Ранее URA.RU писало о том, что Шумков считает, что подрядчиков кроме зарплаты и доброго слова нужно мотивировать «пинком дружеским направляющим», чтобы они быстрее сдавали объекты. Также он заявлял, что для чиновников «пинок животворящий» эффективней разных курсов повышения квалификации и обучения.