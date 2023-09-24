24 сентября 2023

В Екатеринбурге презентуют плоды советского Photoshop с политической подоплекой

В Екатеринбурге откроется выставка, посвященная фотомонтажу XX века
© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка Игоря Поносова "Разрезая стены" в ГЦСИ. Екатеринбург, выставка, гцси
Все работы привезут из Москвы Фото:

Каким образом дореволюционные и советские фотографы занимались монтажом до появления компьютерной постобработки, как фотоколлажи иронизировали над мировой политической ситуацией и утопическим образом достижений СССР? Обо всем этом можно будет узнать на выставке «Фотомонтаж. Исправленная правда» в «Эрмитаж-Урал», рассказали URA.RU в пресс-службе Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ЕМИИ).

«В первой части экспозиции представлено несколько примеров дореволюционного монтажа и работы советских авторов. Последние обозначены, преимущественно, агитационно-политическим направлением, внутри которого можно выделить несколько основных тем: высказывания о мировой политической ситуации, нередко наполненные иронией, утопические образы достижений советского государства и политической жизни страны, изображения трагических исторических и современных событий», — пояснили в музее. Во второй части экспозиции уделять внимание работам из типографских изданий.

В рамках выставки «Фотомонтаж. Исправленная правда» будет показано 61 произведение, которые позволят горожанам проследить историю фотомонтажа XIX—XXI веков. Выставка откроется 30 сентября и проработает до 3 декабря.

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Каким образом дореволюционные и советские фотографы занимались монтажом до появления компьютерной постобработки, как фотоколлажи иронизировали над мировой политической ситуацией и утопическим образом достижений СССР? Обо всем этом можно будет узнать на выставке «Фотомонтаж. Исправленная правда» в «Эрмитаж-Урал», рассказали URA.RU в пресс-службе Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ЕМИИ). «В первой части экспозиции представлено несколько примеров дореволюционного монтажа и работы советских авторов. Последние обозначены, преимущественно, агитационно-политическим направлением, внутри которого можно выделить несколько основных тем: высказывания о мировой политической ситуации, нередко наполненные иронией, утопические образы достижений советского государства и политической жизни страны, изображения трагических исторических и современных событий», — пояснили в музее. Во второй части экспозиции уделять внимание работам из типографских изданий. В рамках выставки «Фотомонтаж. Исправленная правда» будет показано 61 произведение, которые позволят горожанам проследить историю фотомонтажа XIX—XXI веков. Выставка откроется 30 сентября и проработает до 3 декабря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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