В Екатеринбурге презентуют плоды советского Photoshop с политической подоплекой

В Екатеринбурге откроется выставка, посвященная фотомонтажу XX века

Все работы привезут из Москвы Фото: Размик Закарян © URA.RU

Каким образом дореволюционные и советские фотографы занимались монтажом до появления компьютерной постобработки, как фотоколлажи иронизировали над мировой политической ситуацией и утопическим образом достижений СССР? Обо всем этом можно будет узнать на выставке «Фотомонтаж. Исправленная правда» в «Эрмитаж-Урал», рассказали URA.RU в пресс-службе Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ЕМИИ).

«В первой части экспозиции представлено несколько примеров дореволюционного монтажа и работы советских авторов. Последние обозначены, преимущественно, агитационно-политическим направлением, внутри которого можно выделить несколько основных тем: высказывания о мировой политической ситуации, нередко наполненные иронией, утопические образы достижений советского государства и политической жизни страны, изображения трагических исторических и современных событий», — пояснили в музее. Во второй части экспозиции уделять внимание работам из типографских изданий.

В рамках выставки «Фотомонтаж. Исправленная правда» будет показано 61 произведение, которые позволят горожанам проследить историю фотомонтажа XIX—XXI веков. Выставка откроется 30 сентября и проработает до 3 декабря.