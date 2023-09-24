Полицейские задержали автомобилиста, грубо нарушившего ПДД (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области полицейскими был задержан местный автомобилист, который двигался на большой скорости и создавал угрозу жизни и здоровью другим участникам движения. Об этом сообщает telegram-канал «МВД Медиа». Курганца задержали в ходе оперативно-профилактической операции «Нетрезвый водитель».

«Двигаясь на большой скорости, нарушитель создавал угрозу жизни и здоровью других участников движения, что заставило автоинспекторов принять экстренные меры для остановки легковушки. После предупредительного выстрела вверх злоумышленник лишь увеличил скорость и продолжил движение, тогда полицейский несколькими выстрелами повредил заднее колесо его машины, что привело к остановке транспортного средства», — написано в telegram-канале.

Также «МВД Медиа» сообщает, что курганцу 29 лет, и он был задержан с признаками опьянения. Однако от прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался. За это суд назначил ему 10 суток административного ареста, а также на него составлены пять административных материалов за различные нарушения правил дорожного движения.