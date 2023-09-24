24 сентября 2023

Полицейские задержали курганца после погони со стрельбой. Видео

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Оглашение приговора для Акулова Станислава. Курган, арест, преступник, полиция, задержание
Полицейские задержали автомобилиста, грубо нарушившего ПДД (архивное фото) Фото:

В Курганской области полицейскими был задержан местный автомобилист, который двигался на большой скорости и создавал угрозу жизни и здоровью другим участникам движения. Об этом сообщает telegram-канал «МВД Медиа». Курганца задержали в ходе оперативно-профилактической операции «Нетрезвый водитель».

«Двигаясь на большой скорости, нарушитель создавал угрозу жизни и здоровью других участников движения, что заставило автоинспекторов принять экстренные меры для остановки легковушки. После предупредительного выстрела вверх злоумышленник лишь увеличил скорость и продолжил движение, тогда полицейский несколькими выстрелами повредил заднее колесо его машины, что привело к остановке транспортного средства», — написано в telegram-канале.

Также «МВД Медиа» сообщает, что курганцу 29 лет, и он был задержан с признаками опьянения. Однако от прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался. За это суд назначил ему 10 суток административного ареста, а также на него составлены пять административных материалов за различные нарушения правил дорожного движения.

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В Курганской области полицейскими был задержан местный автомобилист, который двигался на большой скорости и создавал угрозу жизни и здоровью другим участникам движения. Об этом сообщает telegram-канал «МВД Медиа». Курганца задержали в ходе оперативно-профилактической операции «Нетрезвый водитель». «Двигаясь на большой скорости, нарушитель создавал угрозу жизни и здоровью других участников движения, что заставило автоинспекторов принять экстренные меры для остановки легковушки. После предупредительного выстрела вверх злоумышленник лишь увеличил скорость и продолжил движение, тогда полицейский несколькими выстрелами повредил заднее колесо его машины, что привело к остановке транспортного средства», — написано в telegram-канале. Также «МВД Медиа» сообщает, что курганцу 29 лет, и он был задержан с признаками опьянения. Однако от прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался. За это суд назначил ему 10 суток административного ареста, а также на него составлены пять административных материалов за различные нарушения правил дорожного движения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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