В Екатеринбурге мотоциклист, ехавший на заднем колесе, столкнулся с иномаркой. Видео

25 сентября 2023 в 23:22 Размер текста - 17 +

Во время движения мотоциклист не заметил автомобиль Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге на улице Сулимова мотоциклист, который ехал на заднем колесе, столкнулся с водителем Hyundai Solaris. Об этом рассказали очевидцы ДТП. «На Сулимова мотоциклист ехал на заднем колесе, а Hyundai Solaris заворачивал во двор. Водитель мотоцикла не заметил автомобиль и произошло столкновение», — пишет telegram-канал «Бандитский центр 18+» со ссылкой на очевидцев. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УГБДД по Екатеринбургу. На момент публикации оперативный ответ от ведомства получить не удалось.

В Екатеринбурге на улице Сулимова мотоциклист, который ехал на заднем колесе, столкнулся с водителем Hyundai Solaris. Об этом рассказали очевидцы ДТП. «На Сулимова мотоциклист ехал на заднем колесе, а Hyundai Solaris заворачивал во двор. Водитель мотоцикла не заметил автомобиль и произошло столкновение», — пишет telegram-канал «Бандитский центр 18+» со ссылкой на очевидцев. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УГБДД по Екатеринбургу. На момент публикации оперативный ответ от ведомства получить не удалось.