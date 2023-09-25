Во время движения мотоциклист не заметил автомобиль
В Екатеринбурге на улице Сулимова мотоциклист, который ехал на заднем колесе, столкнулся с водителем Hyundai Solaris. Об этом рассказали очевидцы ДТП.
«На Сулимова мотоциклист ехал на заднем колесе, а Hyundai Solaris заворачивал во двор. Водитель мотоцикла не заметил автомобиль и произошло столкновение», — пишет telegram-канал «Бандитский центр 18+» со ссылкой на очевидцев.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УГБДД по Екатеринбургу. На момент публикации оперативный ответ от ведомства получить не удалось.
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