В Екатеринбурге мотоциклист, ехавший на заднем колесе, столкнулся с иномаркой. Видео

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Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
Во время движения мотоциклист не заметил автомобиль Фото:

В Екатеринбурге на улице Сулимова мотоциклист, который ехал на заднем колесе, столкнулся с водителем Hyundai Solaris. Об этом рассказали очевидцы ДТП.

«На Сулимова мотоциклист ехал на заднем колесе, а Hyundai Solaris заворачивал во двор. Водитель мотоцикла не заметил автомобиль и произошло столкновение», — пишет telegram-канал «Бандитский центр 18+» со ссылкой на очевидцев.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УГБДД по Екатеринбургу. На момент публикации оперативный ответ от ведомства получить не удалось.

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В Екатеринбурге на улице Сулимова мотоциклист, который ехал на заднем колесе, столкнулся с водителем Hyundai Solaris. Об этом рассказали очевидцы ДТП. «На Сулимова мотоциклист ехал на заднем колесе, а Hyundai Solaris заворачивал во двор. Водитель мотоцикла не заметил автомобиль и произошло столкновение», — пишет telegram-канал «Бандитский центр 18+» со ссылкой на очевидцев. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УГБДД по Екатеринбургу. На момент публикации оперативный ответ от ведомства получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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