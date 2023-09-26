Пермский губернатор и руководитель фонда «Круг добра» встретились с девочкой с редким заболеванием

Тяжелобольная девочка из Перми встретилась с губернатором Махониным

Дмитрий Махонин обсудил вопросы повышения эффективности оказания помощи детям с тяжелыми заболеваниями Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин встретился с председателем правления Фонда поддержки детей с тяжелыми и редкими заболеваниями «Круг добра», протоиереем Александром Ткаченко. Они обсудили перспективы сотрудничества, а также пообщались с девочкой с редкой генетической болезнью. Об этом сообщается на сайте правительства Пермского края.

«Стороны обсудили перспективы сотрудничества и взаимодействие региона и фонда на благо подопечных „Круга добра“, проживающих в Пермском крае. Они также встретились с юной пермячкой Дианой Кошкиной — у нее одно из тяжелых генетических заболеваний», — говорится в сообщении.

С Дианой Александр Ткаченко познакомился в одной из московских больниц, где она проходила лечение. Тогда он выяснил, что девочка увлекается японской культурой. В ходе визита в Пермь Ткаченко вместе с Дмитрием Махониным вручили ей настоящее японское кимоно (в его приобретении помог Международный фонд Шодиева) и японский пергамент для каллиграфии.

На рабочей встречи с Ткаченко Дмитрий Махонин сообщил, что пермские власти делают все возможное для обеспечения детей с тяжелыми заболеваниями качественной медицинской помощью. В Прикамье сегодня свыше 230 подопечных фонда «Круг добра». Дети получают лекарства и средства реабилитации. «Все это улучшает качество жизни ребят. Многие дети начинают ходить в детский сад или школу, общаться с друзьями и даже заниматься спортом. Спасибо вам за это благородное и очень важное дело», — поблагодарил Александра Ткаченко Дмитрий Махонин.

Руководитель фонда «Круг добра» подчеркнул, что Пермский край сегодня лидирует по качеству оформления заявок на лекарства для тяжелобольных детей. Он также отметил, что краевой минздрав оперативно реагирует на эти заявки. За три года приобретено медикаментов на 1,8 млрд рублей.

В рамках дальнейшего сотрудничества стороны договорились усовершенствовать процедуру подачи заявок от родителей в фонд, а также процедуру сопровождения пациента. По словам Александра Ткаченко, это позволит сделать помощь детям с тяжелыми заболеваниями «еще более эффективной и оперативной».

Также Ткаченко встретился с родителями подопечных фонда «Круг добра» и представителями некоммерческих организаций и посетил «Дом счастья» общественной организации «Счастье жить». Фонд «Круг добра» был создан три года назад по указу президента Владимира Путина. Он оказывает помощь детям с тяжелыми и редкими заболеваниями. Сейчас фонд сопровождает порядка 23 тысяч детей, в том числе из новых регионов России.