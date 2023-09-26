Сотрудники полиции задержали иностранцев с героином весом более 250 граммов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники курганской полиции совместно со спецотрядом задержали четырех иностранцев с крупной партией героина. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Курганской области.

«Оперативники при силовой поддержке сотрудников спецотряда на одной из городских улиц задержали автомобиль, в котором находились четверо иностранных граждан. Злоумышленниками оказались уроженцами одной из стран Средней Азии, прибывшие в Курган из Поволжья. При досмотре багажного отделения автомобиля полицейскими была обнаружена и изъята коробка с крупной партией героина», — говорится на сайте ведомства. Общая масса наркотика более 250 граммов.

Иностранцы пояснили силовикам, что приехали в Курган, чтобы забрать крупную партию наркотиков для дальнейшего сбыта. По слова задержанных, они занимались данной деятельностью ради материальной выгоды. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело. Один из подозреваемых заключен под стражу, по остальным проводятся следственные действия, устанавливается их причастность к незаконному обороту наркотиков. Граждане находятся в центре временного содержания иностранных граждан УМВД региона. Им может грозить до 20 лет лишения свободы

Ранее URA.RU писало, в Кургане вынесли приговор мигранту из ОПГ, раскрытой спецслужбами. Иностранцу назначили девять лет лишения свободы в колонии строгого режима.