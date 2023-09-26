В Кургане задержали четырех мигрантов с крупной партией героина. Видео

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего директора "Курганского лесопожарного центра" Шестакова Михаила. Курган, скамья подсудимых, суд, клетка, конвой, арест, наручники
Сотрудники полиции задержали иностранцев с героином весом более 250 граммов Фото:

Сотрудники курганской полиции совместно со спецотрядом задержали четырех иностранцев с крупной партией героина. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Курганской области.

«Оперативники при силовой поддержке сотрудников спецотряда на одной из городских улиц задержали автомобиль, в котором находились четверо иностранных граждан. Злоумышленниками оказались уроженцами одной из стран Средней Азии, прибывшие в Курган из Поволжья. При досмотре багажного отделения автомобиля полицейскими была обнаружена и изъята коробка с крупной партией героина», — говорится на сайте ведомства. Общая масса наркотика более 250 граммов.

Иностранцы пояснили силовикам, что приехали в Курган, чтобы забрать крупную партию наркотиков для дальнейшего сбыта. По слова задержанных, они занимались данной деятельностью ради материальной выгоды. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело. Один из подозреваемых заключен под стражу, по остальным проводятся следственные действия, устанавливается их причастность к незаконному обороту наркотиков. Граждане находятся в центре временного содержания иностранных граждан УМВД региона. Им может грозить до 20 лет лишения свободы

Ранее URA.RU писало, в Кургане вынесли приговор мигранту из ОПГ, раскрытой спецслужбами. Иностранцу назначили девять лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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Сотрудники курганской полиции совместно со спецотрядом задержали четырех иностранцев с крупной партией героина. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Курганской области. «Оперативники при силовой поддержке сотрудников спецотряда на одной из городских улиц задержали автомобиль, в котором находились четверо иностранных граждан. Злоумышленниками оказались уроженцами одной из стран Средней Азии, прибывшие в Курган из Поволжья. При досмотре багажного отделения автомобиля полицейскими была обнаружена и изъята коробка с крупной партией героина», — говорится на сайте ведомства. Общая масса наркотика более 250 граммов. Иностранцы пояснили силовикам, что приехали в Курган, чтобы забрать крупную партию наркотиков для дальнейшего сбыта. По слова задержанных, они занимались данной деятельностью ради материальной выгоды. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело. Один из подозреваемых заключен под стражу, по остальным проводятся следственные действия, устанавливается их причастность к незаконному обороту наркотиков. Граждане находятся в центре временного содержания иностранных граждан УМВД региона. Им может грозить до 20 лет лишения свободы Ранее URA.RU писало, в Кургане вынесли приговор мигранту из ОПГ, раскрытой спецслужбами. Иностранцу назначили девять лет лишения свободы в колонии строгого режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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