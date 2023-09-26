Пермскую школу закрыли на карантин из-за вспышки кори

26 сентября 2023 в 20:24 Размер текста - 17 +

Всех учеников школы перевели на дистанционное обучение Фото: Анна Майорова © URA.RU В Перми закрыли на карантин школу №47 в микрорайоне Висим. Причиной такой меры послужил выявленный случай заболевания корью среди учеников. «Школу №47 в микрорайоне Висим закрыли на карантин. Причиной стал выявленный случай кори среди учеников. В департаменте образования администрации Перми сообщили, что обучение организовано с применением электронных технологий до 4 октября», — сообщает «КП-Пермь». В краевом управлении Роспотребнадзора изданию пояснили, что случай заболевания корью в данной школе выявлен у одного ребенка. Больше больных среди учащихся пока нет. В связи с выявленным случаем заболевания специалистами Роспотребнадзора было принято решение разобщить не привитых от кори детей. На дистанционное обучение все ученики переведены по распоряжению директора школы. Ранее случай заболевания корью в Перми выявили у восьмилетнего школьника, которого поместили под медицинское наблюдение. Также корью оказался заражен один из пермяков, проживающих в ЖК «Гулливер».

В Перми закрыли на карантин школу №47 в микрорайоне Висим. Причиной такой меры послужил выявленный случай заболевания корью среди учеников. «Школу №47 в микрорайоне Висим закрыли на карантин. Причиной стал выявленный случай кори среди учеников. В департаменте образования администрации Перми сообщили, что обучение организовано с применением электронных технологий до 4 октября», — сообщает «КП-Пермь». В краевом управлении Роспотребнадзора изданию пояснили, что случай заболевания корью в данной школе выявлен у одного ребенка. Больше больных среди учащихся пока нет. В связи с выявленным случаем заболевания специалистами Роспотребнадзора было принято решение разобщить не привитых от кори детей. На дистанционное обучение все ученики переведены по распоряжению директора школы. Ранее случай заболевания корью в Перми выявили у восьмилетнего школьника, которого поместили под медицинское наблюдение. Также корью оказался заражен один из пермяков, проживающих в ЖК «Гулливер».