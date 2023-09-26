Пермскую школу закрыли на карантин из-за вспышки кори

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Монтаж камер, которые будут обеспечивать видеотрансляцию в ходе сдачи ЕГЭ. Екатеринбург, учебный класс, гимназия, учеба, стулья, школьный класс, карантин, каникулы, школа, школьная парта
Всех учеников школы перевели на дистанционное обучение Фото:

В Перми закрыли на карантин школу №47 в микрорайоне Висим. Причиной такой меры послужил выявленный случай заболевания корью среди учеников.

«Школу №47 в микрорайоне Висим закрыли на карантин. Причиной стал выявленный случай кори среди учеников. В департаменте образования администрации Перми сообщили, что обучение организовано с применением электронных технологий до 4 октября», — сообщает «КП-Пермь». В краевом управлении Роспотребнадзора изданию пояснили, что случай заболевания корью в данной школе выявлен у одного ребенка. Больше больных среди учащихся пока нет.

В связи с выявленным случаем заболевания специалистами Роспотребнадзора было принято решение разобщить не привитых от кори детей. На дистанционное обучение все ученики переведены по распоряжению директора школы. Ранее случай заболевания корью в Перми выявили у восьмилетнего школьника, которого поместили под медицинское наблюдение. Также корью оказался заражен один из пермяков, проживающих в ЖК «Гулливер».

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми закрыли на карантин школу №47 в микрорайоне Висим. Причиной такой меры послужил выявленный случай заболевания корью среди учеников. «Школу №47 в микрорайоне Висим закрыли на карантин. Причиной стал выявленный случай кори среди учеников. В департаменте образования администрации Перми сообщили, что обучение организовано с применением электронных технологий до 4 октября», — сообщает «КП-Пермь». В краевом управлении Роспотребнадзора изданию пояснили, что случай заболевания корью в данной школе выявлен у одного ребенка. Больше больных среди учащихся пока нет. В связи с выявленным случаем заболевания специалистами Роспотребнадзора было принято решение разобщить не привитых от кори детей. На дистанционное обучение все ученики переведены по распоряжению директора школы. Ранее случай заболевания корью в Перми выявили у восьмилетнего школьника, которого поместили под медицинское наблюдение. Также корью оказался заражен один из пермяков, проживающих в ЖК «Гулливер».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...